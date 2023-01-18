Назначен аким Караганды

Мейрам Кожухов. Фото: gov.kz

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру на пост акима. Депутаты ее поддержали.

"Мейрам Муратович много лет работал в Караганде. Знаком со всеми вопросами. Самое главное, что горожане его хорошо знают. Верю, что накопленный опыт и знания помогут ему реализовать свой потенциал для социально-экономического развития города. Вашим приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни карагандинцев", - отметил глава региона.

Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государственной службе с 2001 года. Был главным специалистом отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Сарани.

Занимал должности акима поселка Актас, заместителя акима Сарани, акима Октябрьского района Караганды.

С апреля 2022 года по настоящее назначение работал заместителем акима Караганды.

Напомним, в декабре 2022 года в акимате Карагандинской области произошли кадровые изменения.

8 декабря стало известно, что Женис Касымбек покидает пост главы региона. На собрании депутатов всех уровней по согласованию кандидатуры на должность акима Карагандинской области представили в качестве кандидатов Ермаганбета Булекпаева и Сержана Аймакова.

В итоге регион возглавил Ермаганбет Булекпаев, который ранее был акимом Караганды.

Женис Касымбек, занимавший с 2019 года пост главы Карагандинской области, стал акимом Астаны. Вместе с ним на эту должность претендовал Берик Джакенов. По итогам открытого голосования 21 депутат отдал голос за Жениса Касымбека, 7 - за Берика Джакенова.

В те же дни стало известно, что заместитель акима Караганды по коммунальным вопросам Мейрам Кожухов пока будет исполнять обязанности градоначальника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005836-naznachen-akim-karagandy/