Женис Касымбек. Фото: gov.kz

Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области. Сейчас депутаты выбирают нового главу региона. Об этом сообщает собственный корреспондент NUR.KZ из Караганды.

В акимате проходит собрание депутатов всех уровней по согласованию кандидатуры на должность акима Карагандинской области.

В мероприятии принимает участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он представил в качестве кандидатов на пост главы региона Ермаганбета Булекпаева и Сержана Аймакова.

"Сегодня мы прибыли к вам, чтобы представить кандидатуры на должность акима Карагандинской области - Ермаганбета Булекпаева и Сержана Аймакова", - сказал глава кабмина.

Жениса Касымбека в этом списке нет. Депутаты выбрали открытое голосование, они будут поднимать руки.

Напомним, Женис Касымбек был назначен акимом Карагандинской области в сентябре 2019 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000684-zhenis-kasymbek-pokidaet-post-akima-karagandinskoy-oblasti/