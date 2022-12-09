Мейрам Кожухов назначен исполняющим обязанности акима Караганды

Мейрам Кожухов. Фото: gov.kz

Заместитель акима города по коммунальным вопросам Мейрам Кожухов будет исполнять обязанности градоначальника, сообщает официальный Instagram-аккаунт акимата Караганды.

Как сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области, Мейрам Кожухов получил должность заместителя акима города в апреле 2022 года. До этого назначения возглавлял района Алихана Бокейхана.

На должности замакима Кожухов курировал работу сферы ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог.

Согласно информации на сайте телеканала КТК, Мейрам Кожухов родился 7 ноября 1972 года.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в должности исполнительного директора ТОО «МК-Люкс». На государственной службе с 2001 года.

С 2001 года по 2005 год занимал должность главного специалиста, отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма города Сарани.

С 2005 года по 2010 год – аким поселка Актас.

С 2010 года по 2018 год – заместитель акима города Сарани.

С 2018 года по 2022 год – аким района Алихана Бокейхана города Караганды.

С 2022 года и до настоящего назначения исполнял обязанности заместителя акима города Караганды

Напомним, накануне Женис Касымбек, занимавший с 2019 года пост акима Карагандинской области, был назначен градоначальником столицы. Главой региона вместо него стал теперь уже бывший аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.

Позже в правительстве рассказали, кто вместе с Касымбеком претендовал на должность акима главного города страны.

Между тем Алтай Кульгинов, являвшийся акимом Астаны с лета 2019 года, обратился к астанчанам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000783-meyram-kozhuhov-naznachen-ispolnyayuschim-obyazannosti-akima-karagandy/