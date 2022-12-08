Женис Касымбек. Фото: gov.kz

Экс-аким Карагандинской области Женис Касымбек стал акимом Астаны. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом города Астаны", – говорится в тексте указа, подписанного президентом.

Это означает, что Алтай Кульгинов, до недавних пор исполнявший обязанности акима Астаны после инаугурации нового президента, освобождается от этой должности. Пост градоначальника он занимал с лета 2019 года.

Женис Касымбек родился в 1975 году в городе Шу. В 1997 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, а в 2001 году окончил Евразийский государственный университет им. Л. Гумилева.

Политик начал свой трудовой путь в 1997 году стажером-исследователем в Казахской государственной архитектурно-строительной академии.

С 1998 по 2000 год возглавлял отдел Комитета по антимонопольной политике. Работал директором Департамента водного транспорта МТК.

С 2004 по 2005 год был директором РГП "Актауский международный морской торговый порт".

В ноябре 2005 года его назначили вице-министром транспорта и коммуникаций. Затем был ответственным секретарем Министерства транспорта и коммуникаций. Позднее занимал пост министра транспорта и коммуникаций.

После этого работал министром по инвестициям и развитию, министром индустрии и инфраструктурного развития.

25 февраля 2019 года стал заместителем премьер-министра.

19 сентября 2019 года был назначен акимом Карагандинской области. Сегодня стало известно, что он покинул пост главы региона.

Позже Касымбек написал прощальный пост в социальных сетях, в котором обратился к жителям Карагандинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000725-zhenis-kasymbek-stal-akimom-astany/