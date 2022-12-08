Ермаганбет Булекпаев. Фото: акимат Караганды

Ермаганбет Булекпаев стал акимом Карагандинской области. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича акимом Карагандинской области", - говорится в документе.

Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года в селе Успенка Шетского района Карагандинской области.

В 1996 году окончил экономический факультет Карагандинского государственного университета им. Букетова.

Трудовой путь начал в 1996 году экономистом темиртауского филиала ОАО "Казкоммерцбанк".

С 1997 по 1998 год занимал пост директора представительства ИКЦ "Бизнес-Информ" в Астане.

В ноябре 1998 года начал работу в Министерстве индустрии, энергетики и торговли в должности главного специалиста департамента экспортного контроля и лицензирования.

В 2002-м стал заместителем начальника этого же ведомства.

В 2006 году был заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области, с 2006 по 2008 год - акимом Павлодарского района Павлодарской области.

С 2008 по 2009 год руководил управлением предпринимательства и промышленности Павлодарской области.

Также занимал пост начальника территориального управления - председателя дисциплинарного совета управления Агентства РК по делам госслужбы по Карагандинской, Южно-Казахстанской областям и городу Нур-Султану.

С 2013 по 2018 год был акимом районов Сарыарка, Алматы и Есиль в Астане.

В 2018 году назначен государственным инспектором Администрации президента РК.

С 2018 по 2020 год занимал пост заместителя акима Карагандинской области. В сентябре 2020 года стал акимом Караганды.

Напомним, ранее стало известно, что Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000689-ermaganbet-bulekpaev-stal-akimom-karagandinskoy-oblasti/