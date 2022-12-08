Кто еще претендовал на пост акима Астаны

Берик Джакенов. Фото: t.me/KZgovernment

На собрании депутатов маслихата, состоявшемся в столице, были представлены две кандидатуры на должность акима Астаны, передает официальный Telegram-канал правительства Казахстана.

На собрании также присутствовали премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу.

"На рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима столицы – Джакенов Берик Оралович и Касымбек Женис Махмудович. Соответствующее письмо президента РК зачитал Алихан Смаилов", — говорится в сообщении.

По итогам открытого голосования 21 депутат отдал голос за Жениса Касымбека, 7 депутатов проголосовали за Берика Джакенова. Всего в собрании приняло участие 28 депутатов.

Голосование. Фото: t.me/KZgovernment

Женис Касымбек и Берик Джакенов. Фото: t.me/KZgovernment

Напомним, что сегодня указом главы государства акимом Астаны был назначен Женис Касымбек, с сентября 2019 года занимавший пост акима Карагандинской области.

Женис Касымбек. Фото: t.me/KZgovernment

Позже он посвятил жителям области прощальный пост в социальных сетях.

Берик Джакенов начал свою трудовую деятельность в 2000 году со службы в органах налоговой полиции города Кокшетау.

С 2002 по 2007 годы работал ведущим и главным специалистом Налогового комитета по городу Темиртау. Также в разные годы занимал должности в акимате Карагандинской области, Министерстве финансов.

В 2015 году был назначен заместителем заведующего секретариата руководителя Администрации президента.

С 2016 года занимал должность руководителя аппарата акима города Нур-Султана, с 2019 года работал акимом района Есиль города Нур-Султана.

В феврале 2022 года Джакенова назначили заместителем экс-акима столицы Алтая Кульгинова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000736-kto-esche-pretendoval-na-post-akima-astany/