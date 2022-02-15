Ерлан Кошанов избран руководителем фракции партии Nur Otan в мажилисе

Павел Казанцев, Ерлан Кошанов и Асхат Оралов. Фото: parlam.kz

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов был избран руководителем фракции партии Nur Otan в нижней палате парламента, сообщается на официальном сайте мажилиса.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру спикера мажилиса, предложенную вице-спикером палаты Павлом Казанцевым.

Поблагодарив депутатов за поддержку и оказанное доверие, руководитель фракции Ерлан Кошанов обозначил приоритеты по перезагрузке работы фракции в свете реализации задач, поставленных президентом страны на внеочередном XXI съезде партии Nur Otan 28 января.

В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что фракция должна активно включиться в трансформацию Nur Otan, всецело способствуя повышению эффективности партии для проведения президентского курса реформ.

Кошанов поручил усилить качество законотворческой деятельности, повысить актуальность депутатских запросов, усилить взаимодействие с центральным аппаратом партии по вопросам аналитики и работы в регионах. Особое внимание, как отметил спикер палаты, депутаты фракции должны уделять информационной работе, в том числе в социальных сетях.

Кроме того, мажилисмены внесли изменения в качественный состав фракции. Так, депутат мажилиса Ерлан Саиров избран заместителем руководителя и членом президиума фракции, а мажилисмены Елнур Бейсенбаев и Екатерина Смышляева вошли в состав президиума фракции.

Напомним, две недели назад Ерлан Кошанов был зарегистрирован депутатом мажилиса. Тогда же его избрали спикером нижней палаты парламента. На этом посту он сменил Нурлана Нигматулина.

На внеочередном съезде Nur Otan Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости убрать должность первого заместителя председателя партии, предусмотрев при этом позицию исполнительного секретаря.

Позже стало известно, что Бауыржан Байбек покинул пост первого зампреда партии. Исполнительным секретарем Nur Otan стал Асхат Оралов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956128-erlan-koshanov-izbran-rukovoditelem-fraktsii-partii-nur-otan-v-mazhilise/