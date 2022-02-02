Асхат Оралов назначен исполнительным секретарем партии Nur Otan

Асхат Оралов. Фото: nurotan.kz

Новым исполнительным секретарем партии Nur Otan стал Асхат Оралов.

"Постановлением председателя партии Nur Otan Касым-Жомарта Кемелевича Токаева исполнительным секретарем партии назначен Оралов Асхат Раздыкович", - говорится в сообщении партии.

Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.

Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.

В разные годы работал в филиале партии Nur Otan, управлении по вопросам молодежной политики города Астаны (ныне - Нур-Султан), Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, Министерстве общественного развития РК.

В 2019 году являлся заместителем акима Павлодарской области.

С июля 2020 года по июль 2021-го работал вице-министром информации и общественного развития РК, после чего был назначен заместителем акима Нур-Султана.

Сегодня днем стало известно о том, что Бауыржан Байбек покинул пост первого зампреда партии. Этому случаю он посвятил пост в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954297-ashat-oralov-naznachen-ispolnitelnym-sekretarem-partii-nur-otan/