Ерлан Кошанов. Фото: akorda.kz

Руководитель Администрации президента Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом мажилиса. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК.

В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктами 5, 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" и выпиской из постановления бюро политического совета общественного объединения "Партия "Nur Otan" от 31 января 2022 года № 002PQ ЦИК постановила:

передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента РК члену партии Nur Otan Кошанову Ерлану Жакановичу;

зарегистрировать Кошанова депутатом мажилиса;

вручить ему соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Ерлан Кошанов родился в 1962 году в Карагандинской области. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт. В 1999 году – Казахскую государственную академию управления.

Трудовой путь:

После окончания института работал слесарем, мастером обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината.

В период с 1988 по 1990 год работал инструктором отдела рабочей и сельской молодежи, заведующим отделом социально-экономических проблем молодежи Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана.

С 1990 по 1995 год – ведущий специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета внешнеэкономических связей.

С 1995 по 1999 год – депутат сената парламента Республики Казахстан.

С 1999 по 2001 год – представитель правительства в парламенте РК.

С 2001 по 2003 год – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК – представитель правительства в парламенте РК.

С 2003 по 2006 год – вице-министр транспорта и коммуникаций РК.

С 2006 по 2007 год – председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2007 по 2012 год – заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК – представитель правительства в парламенте РК.

С 2012 по 2017 год – руководитель Канцелярии премьер-министра.

С 2017 по 2019 год – аким Карагандинской области.

18 сентября 2019 года указом главы государства назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан.

Награжден орденами "Парасат" (2013), "Құрмет" (2007) и юбилейными медалями. Владеет казахским, русским, немецким языками.

Вместе с этим стало известно, что ЦИК внесла представление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата мажилиса Нурлана Нигматулина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953969-rukovoditel-administratsii-prezidenta-erlan-koshanov-zaregistrirovan-deputatom-mazhilisa/