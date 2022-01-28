Токаев заявил, что в партии Nur Otan не будет должности зампредседателя

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На внеочередном съезде Nur Otan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости пересмотреть организационную структуру партии – в частности убрать должность первого заместителя председателя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Партии следует повысить свою организационную эффективность, пересмотрев и оптимизировав свою структуру. Акцент должен быть сделан на перестройке партаппарата в сторону сервисной модели.

Необходимо пересмотреть и организационную структуру. В частности, вместо первого заместителя председателя партии предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев занял место председателя партии и рассказал, как будет перестроена работа Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953549-tokaev-zayavil-chto-v-partii-nur-otan-ne-budet-dolzhnosti-zampredsedatelya/