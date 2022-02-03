Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций

Болат Журабаев. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24" / 24.kz

Журабаев Болат Жархумбаевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

Глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, после трагических январских событий глава государства сменил министра обороны - вместо Мурата Бектанова главой оборонного ведомства стал Руслан Жаксылыков.

Кроме того, Токаев заявил, что стране предстоит перестройка вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности.

В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности было создано командование Сил специальных операций ВС РК. На созданную структуру возлагается важная миссия - она будет заниматься военной разведкой и обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954402-bolat-zhurabaev-naznachen-komanduyuschim-silami-spetsialnyh-operatsiy/