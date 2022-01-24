Командование Сил специальных операций ВС создали в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Указ президента "О создании командования Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан" опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.

Президент постановил создать командование Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан. Оно создано в целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности.

"Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ от 19 января 2022 года "О создании командования Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в документе.

Также указом были утверждены изменения и дополнения внесенные в некоторые акты главы государства.

Напомним, ранее о необходимости создания командования Сил спецопераций говорил президент Казахстана.

Также глава государства отмечал важную миссию, которая возлагается на создаваемую структуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952650-komandovanie-sil-spetsialnyh-operatsiy-vs-sozdali-v-kazahstane/