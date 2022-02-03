Структуру КНБ Казахстана реорганизуют

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По поручению главы государства Комитет национальной безопасности Казахстана начал работу по переформатированию деятельности ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ.

Создана специальная рабочая группа по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе Пограничной службы и Службы специального назначения "А".

"Отдельно выделены вопросы перестройки деятельности и укрепления подразделений по борьбе с терроризмом, транснациональной оргпреступностью и международным наркобизнесом, а также обеспечению экономической безопасности. Выработаны меры по усилению боеготовности личного состава", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас Республиканский оперштаб по борьбе с терроризмом проводит анализ совместных действий силовых структур и госорганов в условиях режима антитеррористической операции, чтобы в дальнейшем выработать меры по их совершенствованию.

"Результатом этой работы станет реорганизация структуры и подходов к организации оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности", - заключили в комитете.

Напомним, 11 января, выступая на онлайн-заседании мажилиса, Касым-Жомарт негативно высказался о работе Комитета нацбезопасности.

"Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка исполнителей радикальных мер.

КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности", - заявлял президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954373-strukturu-knb-kazahstana-reorganizuyut/