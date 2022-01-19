Руслан Жаксылыков. Фото: gov.kz

Руслан Жаксылыков назначен министром обороны Казахстана, об этом сообщается на сайте Акорды.

"Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в семье служащих в городе Каскелен Алматинской области.

После окончания средней школы поселка им. Кирова Каскеленского района Алматинской области в 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, которое окончил в 1987 году. В 1996 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки. В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации.

В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва.

С 1987 по 2006 года проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения внутренних войск МВД Казахстана.

С 2006 по 2007 года – заместитель командующего внутренними войсками МВД Казахстана.

С 2007 по 2008 года – первый заместитель командующего внутренними войсками – начальник Главного штаба внутренних войск МВД РК.

С 4 сентября 2008 года – командующий внутренними войсками МВД РК.

С 22 января 2013 года – главнокомандующий внутренними войсками МВД РК.

С 24 апреля 2014 года – главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.

С 29 сентября 2021 года до настоящего времени занимал должность заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана.

Награжден орденом "Даңқ" I, II степени, орденом Вооруженных Сил Турецкой Республики и 40 медалями СССР, СНГ и Республики Казахстан.

Кандидат педагогических наук. Воинское звание - генерал-лейтенант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951941-ruslan-zhaksylykov-naznachen-ministrom-oborony-kazahstana/