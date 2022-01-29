Еще в одном регионе Казахстана сменился начальник полиции

Абай Жусупов. Фото: polisia.kz

Приказом главы МВД на должность начальника Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

"По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов", – сообщили в МВД.

Нового начальника личному составу ДП представил глава МВД.

Абай Жусупов и Ерлан Тургумбаев. Фото: polisia.kz

Абай Жусупов родился в 1978 году.

В органах внутренних дел с 2003 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

С 2018 по 2020 годы работал первым заместителем начальника ДП Туркестанской области. С марта 2020 года возглавлял Департамент по противодействию экстремизму МВД РК.

До этого последним регионом, где сменился начальник департамента полиции, стала Костанайская область. Полицейское ведомство возглавил Ерлан Омарбеков.

До него департаменты полиции возглавили: в Нур-Султане – Марат Тулебаев, в Павлодарской области – Василий Скляр, в ВКО – Серик Джунисбеков, в СКО – Айдын Кабдулдинов, в Алматинской области – Арыстангани Заппаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953629-esche-v-odnom-regione-kazahstana-smenilsya-nachalnik-politsii/