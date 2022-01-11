Разграбивших торговый центр мародеров поймали в Шымкенте (видео)

Подозреваемые. Кадр из видео: ДП Шымкента

Начальник департамента полиции Шымкента Ералы Жумаханбетов сообщил, что 5 января во время массовых беспорядков в городе в ночное время злоумышленники разбили окна и двери, после чего незаконно проникли в торговый центр "Метро", расположенный по улице Нур-Султан. Некоторых из них уже задержали, передает корреспондент NUR.KZ.

Из торгового центра похитили различные предметы. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения ЦОУ ДП Шымкента.

Факт зарегистрировали по части 3 статьи 188 УК РК (Кража).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из съемных квартир микрорайона "Нурсат-3" были задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались жители Туркестанской области 2001 и 2002 годов рождения.

У них изъяты товары, похищенные из торгового центра "Метро". Сейчас они находятся под стражей.

Кроме того, задержан еще один мужчина 1995 года рождения, совершивший кражу из торгового центра.

Похищенные вещи он спрятал в комнате отдыха автомойки, где работал. Здесь же полицейские обнаружили предмет со специфическим запахом и пластиковую бутылку с желтой жидкостью внутри, а также кастет.

В настоящее время по данным фактам проводится расследование.

Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на выявление других похищенных товаров.

Ранее сообщалось, что близ Алматы задержали 14 человек, которые сами снимали на видео свое мародерство во время беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950613-razgrabivshih-torgovyy-tsentr-maroderov-poymali-v-shymkente-video/