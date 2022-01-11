Бывшая глава МИОР Балаева стала замглавы администрации президента

Аида Балаева. Фото: primeminister.kz

Указ о назначении Аиды Балаевой заместителем руководителя администрации президента появился на официальном сайте Акорды.

"Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

Напомним, до недавней отставки правительства Аида Балаева занимала должность министра информации и общественного развития Казахстана – главой МИОР она была с мая 2020 года.

Ранее она также работала в администрации президента.

С 2019 по 2020-й годы Балаева была помощником президента, завотделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента.

С 2014 по 2019-й - завотделом внутренней политики администрации президента.

В 2010-2014 годах Балаева была заместителем акима столицы. В 2008-2010 годах — начальником управления внутренней политики Астаны.

В 2005-2008 годы — заместитель директора, директор департамента внутренней политики города Алматы.

В 2004-2005 годы — начальник отдела, заместитель начальника управления информации по Алматы.

В 2002-2004 годы — начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия.

В 1999-2002 годы работала ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950572-byvshaya-glava-mior-balaeva-stala-zamglavy-administratsii-prezidenta/