"Вирус не курица" и "наконец-то коронавирус": чем запомнился казахстанцам Жандарбек Бекшин

Жандарбек Бекшин. Фото: акимат Алматы

Сегодня ДСЭК Алматы сообщил о том, что главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин покинет этот пост 5 января, в свой день рождения. Мы решили вспомнить, чем запомнился казахстанцам Бекшин, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандарбек Бекшин был назначен на пост главного санврача Алматы 18 апреля 2020 года. До этого он в течение многих лет трудился на позиции главного санврача Казахстана.

Будучи главным санврачом страны, с самого начала эпидемии COVID-19 Бекшин оказался в центре общественного внимания. Его фраза о том, что "в Казахстане, "наконец-то", появится коронавирус" разошлась на мемы. Казахстанцы вспоминали ее даже через год.

На новом посту Бекшин снова отличился интересной фразой, заявив, что "у алматинцев, к сожалению, есть деньги, чтобы путешествовать во время пандемии". А также о том, что "вирус - это не курица, которую можно загнать в сарай".

3 февраля 2021 года в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, Жандарбек Бекшин в первый же день вакцинировался препаратом "Спутник V" на глазах у журналистов.

Весной 2021 года в сети разгорелся скандал вокруг сотрудницы ДСЭК, которую обвиняли в том, что она находилась на тое в то время, как в городе действовал запрет на массовые мероприятия. Бекшин прокомментировал, что в сети было опубликовано видео двухлетней давности.

Через месяц ДСЭК оказался в центре еще одного скандала. На складах департамента прошла проверка мониторинговой группы Антикора, которая выявила, что на складах хранятся СИЗы, которые не соответствуют требованиям и не подходят для защиты от вирусов, так как являются строительными, предназначенными для защиты от пыли, грязи и краски.

Бекшин заявил об этом лично во время прямого эфира. Позже его заместитель Асель Калыкова назвала заявления главного санврача об "опасных" костюмах голословными. Бекшин прокомментировал ее заявления.

Летом Жандарбек Бекшин завел Instagram и пообещал, что будет делиться новостями со своими подписчиками. На этой странице он один раз провел прямой эфир, во время которого ответил на самые популярные вопросы от населения.

Осенью 2021 года Бекшин рассказал журналистам о том, как соблюдает карантинные ограничения. Он заявил, что тои для него - табу, и рассказал, что проводит свободное время, прогуливаясь на свежем воздухе, и иногда позволяет себе час игры в настольный теннис.

Последний прогноз по эпидемиологической ситуации в Алматы, который Бекшин сделал на посту главного санврача южной столицы, включал в себя данные о том, что пик пятой волны COVID-19 в Алматы может настать в марте. По его словам, к этому времени омикрон-штамм вытеснит все остальные мутации коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1948447-virus-eto-ne-kuritsa-ili-nakonets-to-chem-zapomnilsya-kazahstantsam-zhandarbek-bekshin/