Пик пятой волны COVID-19 в Алматы прогнозирует Бекшин в марте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин во время в РСК озвучил среднесрочный прогноз по заболеваемости коронавирусом в южной столице. По его словам, появление омикрон-штамма и очередная волна заболеваемости неизбежна, передает корреспондент NUR.KZ.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что уже в середине января в Казахстане начнет доминировать омикрон-штамм, который постепенно вытеснит штамм "дельта".

"Пик пятой волны заболеваемости придется на середину марта 2022 года. Омикрон распространяется по миру очень быстро. Еще вчера говорили о том, что его выявили в 106 странах мира, сегодня есть данные о том, что он поразил 109 стран ", - сказал Жандарбек Бекшин.

Главный санврач Алматы обратил внимание на то, что сейчас город все еще находится в "зеленой" зоне, но это не повод расслабляться.

Он привел данные ВОЗ, согласно которым, эффективность иммунной защиты после полного курса вакцинации при встрече с омикрон-штаммом ниже на 50%, поэтому необходимо ускорить ревакцинацию населения.

Ранее Жандарбек Бекшин сообщил о том, что в Алматы выявлен штамм "дельта-плюс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948169-pik-pyatoy-volny-koronavirusa-v-almaty-prognoziruet-bekshin-v-marte/