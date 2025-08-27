Спрос на российский рубль рекордно упал в Казахстане

В июле обменники Казахстана купили у населения рублей на 53,2 млрд тенге больше, чем продали. Так активно жители страны еще никогда не избавлялись от российской валюты. Подробности читайте на NUR.KZ.

Спрос на российскую валюту сильно просел в Казахстане. Если в июне нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) рублей составили минус 40,5 млрд тенге, то в июле, согласно данным Национального банка РК, спрос просел еще ниже – минус 53,2 млрд тенге.

Буквально это значит, что население не только продало обменникам столько же рублей, сколько и купило, но и сверху сдало еще на 53,2 млрд тенге. Настолько низких нетто-продаж российской валюты в Казахстане еще не было.

Для понимания: самый низкий показатель для 2024 года составлял минус 9,5 млрд тенге, для 2023 года – минус 7,3 млрд, а для 2022 года – минус 2,2 млрд. А в далеком 2018 году вообще были месяцы, когда спрос на рубль значительно обгонял доллар по "чистым" продажам среди населения.

Где чаще всего "избавлялись" от рублей

Положительные нетто-продажи рубля были зафиксированы в шести регионах страны:

Карагандинская область – 693,9 млн тенге ;

; Восточно-Казахстанская область – 314,1 млн тенге ;

; Северо-Казахстанская область – 264 млн тенге ;

; Жамбылская область – 179 млн тенге ;

; область Ұлытау – 107,3 млн тенге ;

; Мангистауская область – 109,9 млн тенге.

Во всех остальных регионах нетто-продажи российской валюты ушли "в минус". Особенно отличилась Астана, где показатель ушел почти на 45 млрд тенге ниже нуля.

Следом идут Алматы (минус 6,2 млрд тенге), Шымкент (минус 1,3 млрд тенге) и Актюбинская область (минус 1 млрд тенге).

На этом фоне в Казахстане вырос спрос на евро – сразу в пять раз за месяц, до 5,7 млрд тенге. Продажи доллара выросли на 10,47%, до 120,8 млрд тенге, а китайский юань за месяц смог выйти из "минуса" и показал нетто-продажи на уровне 156,6 млн тенге в месяц.

Напомним, недавно в Казахстане решили ужесточить правила обмена валюты. О том, для чего это нужно, мы рассказывали здесь.

Также с осени полностью запретят устанавливать табло с курсами валют на улицах городов, но будут свои исключения.

Что касается непосредственно тенге, то вчера на казахстанской бирже он показал заметное укрепление по отношению к доллару и евро. Подробнее читайте в нашем материале.

