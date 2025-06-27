Почему решили ужесточить правила обмена валют в Казахстане

В Казахстане хотят снизить минимальную сумму для обмена, при которой граждане должны подтвердить адрес прописки. Сделано это в целях борьбы с отмыванием денег. Подробности читайте на NUR.KZ.

По текущим правилам, если казахстанцы покупают валюту, то они должны предоставить документ, удостоверяющий личность, оператору обменного пункта. Если общая сумма обмена превышает 500 тыс. тенге, то придется еще указать адрес прописки.

При этом Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предлагает снизить этот порог:

до 200 тыс. тенге – нужно предоставить удостоверение личности;

– нужно предоставить удостоверение личности; свыше 200 тыс. тенге – удостоверение личности и адрес прописки.

Как считают в ведомстве, данная мера должна помочь в борьбе с отмыванием средств и легализацией преступных доходов. Дело в том, что многие преступные группировки используют рядовых граждан в качестве "дропперов", которые вместо них занимаются конвертацией средств.

Отметим, что только в мае жители и гости Казахстана приобрели в обменных пунктах наличные доллары почти на 162 млрд тенге "чистыми", то есть с учетом всех продаж валюты обратно.

Также напомним, что ранее казахстанские обменники заявили о проблеме с "белыми" долларами. А о том, как не дать себя обмануть при покупке валюты, мы рассказывали здесь.