Спрос на рубль сильно упал в Казахстане

Рублёвые банкноты. Иллюстративное фото: Silas Stein / picture alliance / Getty Images

В январе текущего года жители Казахстана чаще продавали российскую валюту, чем покупали. Об объеме "чистых продаж" рубля и предпочтениях казахстанцев по отношению к иностранной валюте узнали журналисты NUR.KZ.

В январе прошлого года жители Казахстана, по данным Национального банка РК, скупили российской валюты почти на 81 млрд тенге.

Как впоследствии оказалось, это был самый высокий показатель за весь 2022 год, а дальше спрос лишь падал. В сентябре 2022 года нетто-продажи рубля (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) оказались отрицательными – минус 2,2 млрд тенге.

Январь текущего года "побил" этот рекорд, и чистые продажи российской валюты просели еще сильнее – минус 7,3 млрд тенге.

Чистые продажи рубля. Данные: Национальный банк РК

Чаще всего продавали рубли в Алматы, где нетто-продажи составили минус 3,4 млрд тенге. Сильное падение спроса на российскую валюту также было зафиксировано в Астане (минус 2,1 млрд тенге), Актюбинской и Западно-Казахстанской областях (по минус 1,1 млрд тенге).

В целом отрицательные продажи рубля сложились в половине регионов страны. Самый высокий спрос на российскую валюту наблюдался в Павлодарской (516,6 млн тенге) и Восточно-Казахстанской (503 млн тенге) областях.

Что покупали вместо рубля

Рубль оказался не единственной иностранной валютой, спрос на которую в январе сильно упал. Также падением отметился китайский юань, нетто-продажи которого сложились на уровне минус 14,8 млн тенге.

Больше всего в январе жители страны скупили американской валюты – сразу на 117 млрд тенге. Впрочем, этот показатель на 50,28% меньше декабрьского – тогда нетто-продажи доллара превысили 235 млрд тенге.

Чистые продажи евро в январе составили почти 14 млрд тенге, а у фунта стерлингов – 225,4 млн тенге.

Напомним, в феврале наблюдалось заметное укрепление казахстанского тенге. Вполне возможно, что это повлияет и на февральские продажи валют, ведь население могло активнее приобретать рубли, доллары и другие подешевевшие иностранные валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010921-spros-na-rubl-silno-upal-v-kazahstane/