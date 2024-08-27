Спрос на иностранную валюту сильно упал в Казахстане

В июле сильно упали нетто-продажи доллара и евро в Казахстане. Также продолжает падать спрос на рубль и значительно "просел" юань. Сколько инвалюты приобрели жители страны, узнали журналисты NUR.KZ.

В июне было зафиксировано незначительное снижение спроса на американский доллар, но на этом фоне начали расти нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) евро, британского фунта и китайского юаня.

Между тем в июле "просели" продажи всех основных иностранных валют. Так, согласно данным Национального банка РК, "чистые" продажи доллара составили всего около 97,3 млрд тенге, что на 33,9% меньше показателя за прошлый месяц. Это также минимальный показатель с июня 2023 года.

Также более чем в два раза упали нетто-продажи евро (до 10,2 млрд тенге) и в 54 раза – юаня (до 5,1 млн тенге).

Спрос на российский рубль продолжает падать, а нетто-продажи остаются отрицательными пятый месяц подряд. В июле показатель опустился до минус 9,5 млрд тенге. Это максимальное падение для 2024 года.

Исключением из общей картины стал британский фунт стерлингов. Его нетто-продажи в июле выросли примерно на 21,2% – до 606,4 млн тенге.

Нетто-продажи наличной иностранной валюты

обменными пунктами в июле 2024 года (млн тенге) Область USD EUR RUB GBP CNY Абай 197,7 11,1 141,3 0,0 0,1 Алматинская 1 167,6 16,0 23,8 -0,7 1,2 Акмолинская 795,6 -551,7 339,7 1,2 1,1 Актюбинская 4 988,5 214,1 -91,2 17,5 -2,5 Атырауская 7 607,1 488,7 254,4 15,5 1,8 Восточно-Казахстанская -1 052,2 -76,5 680,8 -0,6 2,5 Жамбылская 3 872,5 -47,8 163,0 -0,2 -0,9 Жетысу 422,1 -141,1 12,0 0,0 3,1 Западно-Казахстанская 1 984,0 352,5 -250,3 33,5 -0,6 Карагандинская 2 866,3 -474,8 615,4 5,5 11,0 Кызылординская 3 728,1 113,3 -77,3 -0,2 -1,9 Костанайская 2 124,5 -408,9 324,7 -5,5 3,1 Мангистауская 8 490,4 136,9 465,7 -1,5 -0,2 Павлодарская 643,4 -242,3 131,9 -0,2 19,3 Северо-Казахстанская 841,1 144,8 361,5 -0,1 1,3 Туркестанская 2 996,4 90,4 -5,3 -0,2 0,0 Улытау 308,3 19,4 163,8 0,0 0,5 Шымкент 33 990,5 1 067,8 84,4 0,4 -2,7 Алматы 17 385,0 7 353,1 -2 424,7 391,5 0,4 Астана 3 970,9 2 141,7 -10 455,4 150,4 -31,5 Казахстан 97 328,0 10 206,8 -9 541,7 606,4 5,1 По данным национального банка РК

Стоит отметить, что резкое падение нетто-продаж основных иностранных валют может быть связано с ослаблением тенге. Напомним, по итогам июля национальная валюта просела на 0,5%, а месяцем ранее – сразу на 5,5%. Другими словами, владельцы иностранной валюты могли продать ее, чтобы зафиксировать прибыль на разнице курсов.