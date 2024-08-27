Спрос на иностранную валюту сильно упал в Казахстане

В июле сильно упали нетто-продажи доллара и евро в Казахстане. Также продолжает падать спрос на рубль и значительно "просел" юань. Сколько инвалюты приобрели жители страны, узнали журналисты NUR.KZ.
В июне было зафиксировано незначительное снижение спроса на американский доллар, но на этом фоне начали расти нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) евро, британского фунта и китайского юаня.
Между тем в июле "просели" продажи всех основных иностранных валют. Так, согласно данным Национального банка РК, "чистые" продажи доллара составили всего около 97,3 млрд тенге, что на 33,9% меньше показателя за прошлый месяц. Это также минимальный показатель с июня 2023 года.
Также более чем в два раза упали нетто-продажи евро (до 10,2 млрд тенге) и в 54 раза – юаня (до 5,1 млн тенге).
Спрос на российский рубль продолжает падать, а нетто-продажи остаются отрицательными пятый месяц подряд. В июле показатель опустился до минус 9,5 млрд тенге. Это максимальное падение для 2024 года.
Исключением из общей картины стал британский фунт стерлингов. Его нетто-продажи в июле выросли примерно на 21,2% – до 606,4 млн тенге.
|Нетто-продажи наличной иностранной валюты
обменными пунктами в июле 2024 года (млн тенге)
|Область
|USD
|EUR
|RUB
|GBP
|CNY
|Абай
|197,7
|11,1
|141,3
|0,0
|0,1
|Алматинская
|1 167,6
|16,0
|23,8
|-0,7
|1,2
|Акмолинская
|795,6
|-551,7
|339,7
|1,2
|1,1
|Актюбинская
|4 988,5
|214,1
|-91,2
|17,5
|-2,5
|Атырауская
|7 607,1
|488,7
|254,4
|15,5
|1,8
|Восточно-Казахстанская
|-1 052,2
|-76,5
|680,8
|-0,6
|2,5
|Жамбылская
|3 872,5
|-47,8
|163,0
|-0,2
|-0,9
|Жетысу
|422,1
|-141,1
|12,0
|0,0
|3,1
|Западно-Казахстанская
|1 984,0
|352,5
|-250,3
|33,5
|-0,6
|Карагандинская
|2 866,3
|-474,8
|615,4
|5,5
|11,0
|Кызылординская
|3 728,1
|113,3
|-77,3
|-0,2
|-1,9
|Костанайская
|2 124,5
|-408,9
|324,7
|-5,5
|3,1
|Мангистауская
|8 490,4
|136,9
|465,7
|-1,5
|-0,2
|Павлодарская
|643,4
|-242,3
|131,9
|-0,2
|19,3
|Северо-Казахстанская
|841,1
|144,8
|361,5
|-0,1
|1,3
|Туркестанская
|2 996,4
|90,4
|-5,3
|-0,2
|0,0
|Улытау
|308,3
|19,4
|163,8
|0,0
|0,5
|Шымкент
|33 990,5
|1 067,8
|84,4
|0,4
|-2,7
|Алматы
|17 385,0
|7 353,1
|-2 424,7
|391,5
|0,4
|Астана
|3 970,9
|2 141,7
|-10 455,4
|150,4
|-31,5
|Казахстан
|97 328,0
|10 206,8
|-9 541,7
|606,4
|5,1
|По данным национального банка РК
Стоит отметить, что резкое падение нетто-продаж основных иностранных валют может быть связано с ослаблением тенге. Напомним, по итогам июля национальная валюта просела на 0,5%, а месяцем ранее – сразу на 5,5%. Другими словами, владельцы иностранной валюты могли продать ее, чтобы зафиксировать прибыль на разнице курсов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2153811-spros-na-inostrannuyu-valyutu-silno-upal-v-kazahstane/