      Провели подряд дней с нами

      Тенге сильно укрепился к евро и доллару на казахстанской бирже

      Опубликовано:

      Женщина считает деньги в разной валюте
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Казахстанская валюта продолжила укрепляться к доллару, курс которого на KASE снизился на две тенге. Вместе с тем на семь тенге уменьшилась стоимость евро. Сколько они стоят в обменниках, читайте на NUR.KZ.

      Средневзвешенная стоимость доллара США по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составила 533,87 тенге. Это на две тенге меньше, чем было вчера, когда американская валюта подешевела до минимума за последний месяц.

      Напомним, что в конце июля курс доллара обновил рекорд, достигнув 546,36 тенге. Но к настоящему моменту, периодически дешевея и дорожая, он скорректировался почти на 13 тенге.

      Обменные пункты в мегаполисах страны также отреагировали на биржевые изменения. Сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличной американской валюты:

      • Астана: покупка – от 532 до 536,2 тенге, продажа – от 537 до 540 тенге;
      • Алматы: покупка – от 530,5 до 536 тенге, продажа – от 536,3 до 540 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 533 до 535 тенге, продажа – от 536 до 538 тенге.

      Курс евро, несмотря на то, что вчера вырос на бирже более чем на пять тенге за сутки, сегодня снизился уже на семь тенге – средневзвешенная стоимость европейской валюты в 15:30 на KASE составила 620,25 тенге.

      Напомним, что ровно месяц назад этот показатель был равен более 639 тенге. Следовательно, на данный момент он "откатился" на 19 тенге.

      Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличной европейской валюты:

      • Астана: покупка – от 619 до 622,5 тенге, продажа – от 628 до 630 тенге;
      • Алматы: покупка – от 614 до 622 тенге, продажа – от 623 до 630 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 618 до 622 тенге, продажа – от 624 до 631 тенге.

      Напомним, что эксперты составили три сценария по росту курсу доллара в Казахстане: согласно оптимистичному, он через год может составить 532,2 тенге, базовому – 550,1 тенге, а пессимистичному – 567,8 тенге.

