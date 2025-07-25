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    Финансы

      Спрос на иностранную валюту резко упал в Казахстане

      Опубликовано:

      Пересчет долларов
      Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В июне заметно "просел" спрос на доллары – до 109 млрд тенге. А нетто-продажи рубля продолжают идти все глубже "в минус". О том, что происходит на валютном рынке Казахстана, читайте на NUR.KZ.

      В мае мы рассказывали о том, что спрос на доллары среди населения Казахстана вырос сразу в 2,5 раза за месяц – до 162 млрд тенге. Первый месяц лета эту тенденцию не продолжил.

      Согласно данным Национального банка РК, спрос на американскую валюту в Казахстане за месяц упал сразу на 32,28%. Нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) опустились до 109 млрд тенге.

      При этом в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях "чистые" продажи оказались отрицательными: минус 170,6 млн тенге и минус 422 млн тенге соответственно. Это значит, что население этих регионов чаще продавало доллары, чем покупало.

      Что касается рубля, то он уже седьмой месяц подряд находится в глубоком "минусе". Нетто-продажи просели еще сильнее – до минус 40,5 млрд тенге. Это самый сильный "перекос" за все время.

      Также сильно "просел" и евро. Здесь нетто-продажи составили всего лишь 1,1 млрд тенге – это в 12 раз меньше, чем было в мае. Это также самый маленький показатель для 2025 года.

      Также упал спрос и на китайскую валюту. Нетто-продажи юаня в июне оказались отрицательными – минус 16,6 млн тенге. Это уже второй раз за год, когда китайскую валюту чаще продают, чем покупают – предыдущий раз такое явление фиксировалось в марте.

      Исключением в июне стал фунт стерлингов. Нетто-продажи британской валюты достигли 498 млн тенге – это в 2,2 раза больше, чем было месяцем ранее. Текущий показатель также оказался максимальным для 2025 года.

      Нетто-продажи иностранной валюты в Казахстане
      (в июне 2025 года)
      Доллар 109,4 млрд тенге
      Евро 1,1 млрд тенге
      Рубль -40,5 млрд тенге
      Фунт стерлингов 498 млн тенге
      Юань -16,6 млн тенге
      По данным Национального банка РК

      В целом за первую половину 2025 года жители Казахстана приобрели долларов на 707,1 млрд тенге "чистыми", а евро – на 99,4 млрд тенге. А по российской валюте наоборот – сумма проданных в обменники рублей превысила покупки на 148 млрд тенге.

      Общая сумма нетто-продаж доллара за полгода сразу на 25,13% меньше той, что фиксировалась в аналогичном периоде 2024 года. У евро показатель "просел" на 25,6%, а о том, как в прошлом году обстояли дела с рублем, можно прочитать здесь.

      Между тем отметим, что эти продажи были зафиксированы до резкого роста курса доллара в Казахстане. Точные данные по июлю станут известны через месяц. А пока доллар бьет один рекорд за другим и текущий курс в обменниках уже достиг 547 тенге.

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