Устанавливать табло с курсами валют на улицах запретили в Казахстане

С осени в Казахстане введут полный запрет на установку табло с курсами валют на улицах. О том, как придется работать обменным пунктам после изменения правил, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане по закону запрещено устанавливать наружную рекламу, которая может помешать автомобилистам. Однако до недавнего времени такие ограничения не касались табло с курсами валют.

Ранее мы уже рассказывали о том, что Нацбанк предложил распространить запрет и для них. Теперь же стало известно, когда именно вступят ограничения.

На сайте Эталонного контрольного банка НПА РК было опубликовано постановление Национального банка РК, которое вносит изменения в правила работы обменных пунктов с наличной иностранной валютой.

Согласно документу, с осени 2025 года информационные стенды с курсами валют можно будет размещать только внутри помещений обменных пунктов либо непосредственно у кассы.

На улицах табло с курсами валют устанавливать будет нельзя.

Отметим, документом предусмотрены исключения. Так, запрет на установку табло не распространяется на бизнес-центры, железнодорожные вокзалы, аэропорты, пропускные пункты на границах и казино.

Постановление вступит в силу спустя 60 дней после официального опубликования, то есть уже 9 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как выгоднее покупать доллары без наценки обменных пунктов и банков второго уровня.

Также ранее стало известно о других ограничениях, которые направлены на обменники. Подробнее о них можно прочитать здесь.

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