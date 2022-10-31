Чистые продажи рубля ушли в минус в Казахстане

Обмен валют. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В сентябре население Казахстана чаще продавало рубли, чем покупало. Нетто-продажи российской валюты впервые за год оказались в минусе. О том, как обстояли дела на казахстанском валютном рынке в сентябре, узнали журналисты NUR.KZ.

Спрос на российскую валюту среди населения падает четвертый месяц подряд. Так, если в июне текущего года нетто-продажи (продажа минус покупка) рубля составили почти 15 млрд тенге, то в июле объем чистых продаж просел в два раза – до 6,7 млрд тенге.

Август продолжил эту тенденцию и показал еще одно снижение объемов чистых продаж российской валюты до 4,5 млрд тенге.

Как оказалось, это был не предел. По данным Национального банка РК, сентябрь текущего года вовсе показал резкое снижение спроса на российскую валюту у населения в Казахстане.

Впервые с начала года нетто-продажи рубля оказались отрицательными – минус 2,2 млрд тенге. Другими словами, население в сентябре массово продавало рубли, и чаще всего это происходило в следующих регионах страны:

Шымкент – нетто-продажи рубля составили минус 3 млрд тенге ;

; Костанайская область – минус 762,1 млн тенге ;

; Астана – минус 675,8 млн тенге ;

; Атырауская область – минус 639,7 млн тенге ;

; Мангистауская область – минус 163,3 млн тенге ;

; Западно-Казахстанская область – минус 147,7 млн тенге ;

; Кызылординская область – минус 78,9 млн тенге.

Стоит отметить, что и в других регионах Казахстана, где нетто-продажи рубля оказались на положительном уровне, все равно наблюдается резкое снижение объемов.

Так, например, в Алматы в сентябре чистые продажи российской валюты составили 432,7 млн тенге – это в три раза меньше, чем было в августе (1,3 млрд тенге).

Что покупали казахстанцы вместо рубля

Стоит отметить, что снижение объемов нетто-продаж в сентябре было зафиксировано не только по отношению к российской валюте. Как отмечают в Нацбанке РК, в стране в целом наблюдается снижение спроса на иностранную валюту со стороны населения.

В сентябре чистые продажи иностранной валюты снизились на 25,7% за месяц. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года общий объем нетто-покупок снизился более чем в 2 раза, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов США и российских рублей.

В Казахстане наблюдается снижение спроса на иностранную валюту. Инфографика: Национальный банк РК

Однако, если чистые продажи рубля ушли в минус, то доллар по-прежнему остается в плюсе, хоть нетто-продажи и просели за месяц на 23% до 113,7 млрд тенге.

Также заметно снизились объемы нетто-продаж евро – с 40,2 млрд тенге в августе до 32,2 млрд тенге в сентябре. А вот фунт стерлингов разделил участь рубля – его нетто-продажи также оказались отрицательными (минус 655,4 млн тенге)

Зато неожиданно высоким спросом среди населения пользовался китайский юань, который в 2022 году дважды показывал отрицательные нетто-продажи – в апреле (минус 4,1 млн тенге) и в июне (минус 22,7 млн тенге).

Так, в сентябре чистые продажи китайской валюты составили 115,2 млн тенге, что в девять раз больше, чем было продано в августе (12,8 млн тенге). Впрочем, рекордного мартовского показателя китайская валюта так и не достигла – тогда население обеспечило нетто-продажи юаня на 474,4 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994967-chistye-prodazhi-rublya-ushli-v-minus-v-kazahstane/