Станет ли 2025 год прибыльным для вложений в криптовалюту, рассказал эксперт

2024 год оказался выгодным для казахстанцев, которые вложили деньги в биткоин и другие виды криптовалюты. Но 2025 год может оказаться не менее интересным и прибыльным. Об этом читайте на NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

В 2024 году биткоин и общая капитализация криптовалютного рынка достигли новых максимумов, позволив получить почти трехкратную прибыль.

При этом американские спотовые биткоин-ETF, которые упрощают инвестирование в биткоин, накопили более 31 млрд долларов чистого притока и свыше 100 млрд долларов активов под управлением (AUM). В июле 2024 года к ним присоединились спотовые эфиры-ETF, которые получили более 730 млн долларов в виде притока и свыше 9 млрд долларов в виде AUM.

Прогнозами о том, каким будет криптовалютный рынок в 2025 году и что будет влиять на его рост, поделился Ричард Тенг, генеральный директор криптовалютной биржи Binance.

Политики за криптовалюту

Как отмечает эксперт, избранный президент США Дональд Трамп и ряд политиков, выступающих за криптовалюты в Сенате и Палате представителей, вероятно, приведут к новым изменениям в криптовалютном законодательстве в 2025 году.

А это может помочь сформировать криптозаконодательство для других стран по всему миру, увеличивая их популярность и ценность.

Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Существует также возможность создания Стратегического резерва биткоина в США, что может стать значительным событием и привести к тому, что многие другие страны сделают то же самое.

При таком сценарии биткоин может выйти на новый уровень массового принятия", – отмечает эксперт.

В то же время количество так называемых "цифровых долларов" или стейблкоинов достигло рекордного уровня (ATH) – более 200 млрд долларов. Это может свидетельствовать о взрывном росте этого продукта.

Рост DeFi

DeFi (Decentralized Finance или "децентрализованные финансы") – это финансовые услуги на основе блокчейна, которые работают без посредников, таких как банки.

При этом пользователи могут прозрачно и доступно через Интернет брать кредиты, вкладывать деньги или торговать активами напрямую, используя смарт-контракты – автоматизированные программы. И этот сектор показывает активный рост.

"Кроме того, крупные американские финансовые институты, такие как BlackRock и Fidelity, уже заявили о намерении заняться токенизацией реальных активов (RWA), что считается важным шагом для внедрения блокчейна в традиционную финансовую систему (TradFi)", – отмечает глава крупнейшей криптобиржи.

Биткоин. Иллюстративное фото: freepik.com

Как рынок может развиваться в новом году

Ричард Тенг отмечает, что он ожидает прогресса во всех направлениях крипторынка:

институциональный интерес – в следующем году ожидается появление новых крупных игроков, так как все больше компаний изучают возможности криптовалют и внедряют такие технологии, как токенизация, в свою деятельность;

рост криптовалютных ETF – в связи с новым правительством США и новыми заявками на ETF от существующих эмитентов ожидается одобрение еще большего числа фондов, что привлечет больше институциональных инвесторов и укрепит позиции криптовалют в традиционной финансовой системе.

Также эксперт выделяет популярность мемкоинов.

"Это действительно революционный прорыв: сегодня разрешаемые и глобально торгуемые активы можно создать и вывести на рынок с многомиллионными объемами всего за несколько часов и с минимальными затратами. Однако из-за легкости создания новых токенов рынок, скорее всего, столкнется с переизбытком мемкоинов", – считает Ричард Тенг.

При этом он отмечает спекулятивную природу мемкоинов и вероятные риски для пользователей.

Таким образом, в 2025 году криптовалюты могут получить еще больше признания в глобальной экономической системе, что может благоприятно отразиться на доходности подобных вложений.

Напомним, что казахстанцы должны помнить о личной ответственности за принятые финансовые решения. При этом инвестирование в криптовалюты является высокорисковым вложением, в котором можно потерять миллионы.