"Обесценятся зарплаты и сбережения": Нацбанк – о предложении напечатать больше денег

Зампред Нацбанка в кулуарах сената прокомментировал предложение депутата Серика Егизбаева "включить печатный станок", чтобы увеличить эмиссию денежной массы в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов считает, что печать денег еще больше разгонит инфляцию в стране.

"Это, в любом случае, еще большая инфляция. Это налог на бедных, и он сильнее всего ударит по самым социально незащищенным слоям населения. То есть, это люди, у которых трудовые доходы обесценятся. Это средний класс, у которого сбережения обесценятся. Поэтому это такое предложение... Надо думать. Я считаю, что это не выход", - заявил спикер.

Напомним, вчера депутат Серик Егизбаев заявил, что правительство более активно, чем аграриев, поддерживает некоторые сектора экономики, которые, по его словам, "делают деньги из воздуха, не производя материальных ценностей ни на одну тенге, но при этом зарабатывая триллионы".

"В этой ситуации предлагаем правительству и Нацбанку принять смелое и неординарное решение об увеличении эмиссии денежной массы или, попросту говоря, включить печатный станок. Хотя бы на объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства. И обеспечить аграриям условия для нормальной работы", - отметил депутат.

В мае прошлого года мы писали, что дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге. Также мы писали, что дефицит государственного бюджета возникает, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства.

При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

Уже осенью того же года в Миннацэкономики сообщили, что правительство Казахстана собирается делать с "дырой" в бюджете.

Позже стало известно, что депутаты мажилиса приняли в работу поправки в республиканский бюджет на 2024-2026 годы, в том числе норму по привлечению 2 трлн тенге из Нацфонда.