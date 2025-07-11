"Будет более контролируемый рост": глава Нацбанка - о решении отложить повышение тарифов

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      "Будет более контролируемый рост": глава Нацбанка - о решении отложить повышение тарифов

      Опубликовано:

      Деньги лежат на квитанции
      Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал решение правительства растянуть рост тарифов в Казахстане на услуги ЖКХ, передает корреспондент NUR.KZ.

      Тимур Сулейменов считает, что такое решение - абсолютно правильное.

      "Когда решения принимались (повысить тарифы - прим. ред.), такого большого количества проинфляционных факторов еще не было. Тогда еще не было ясности по налоговой реформе. Абсолютно не было ясности, что будет происходить в мировой торговле. Никто не знал, что будет достаточно большой пересмотр мировых торговых режимов. И, соответственно, закладывались более амбициозные темпы тарифной реформы", - отметил он.

      По его словам, сейчас их нужно пересмотреть.

      "Мы рады, что правительство их пересмотрело, и тарифы не будут расти такими темпами", - подчеркнул глава Нацбанка.

      Он мотивировал это тем, что эти тарифы помимо того, что сами влияют на инфляцию, еще и очень сильно влияют на эффекты второго уровня.

      "Глядя на счета за тепло, свет, и бизнес чаще всего старается закладывать это в свою себестоимость, и начинает повышать цены на услуги, на товары, и так далее.

      Поэтому мы считаем, что это очень правильное и рациональное решение - темп будет, но он будет более растянутый по времени и более контролируемый.

      У нас всегда темпы роста регулируемых услуг были ниже темпов роста инфляции - нам надо точно обеспечивать, чтобы оно не превратилось в постоянный проинфляционный фактор, и в этом отношении последнее решение правительства именно правильное - создает дезинфляционное давление, то есть цены должны идти вниз", - резюмировал он.

      Напомним, сроки повышения тарифов на "коммуналку" перенесли в Казахстане - правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.

      Отметим, еще до принятия этого решения, неделю назад, глава Нацбанка Тимур Сулейменов, рассказывая, что будет делаться для снижения инфляции в Казахстане, говорил, что рост цен на комуслуги формирует ценовое давление.

      А сегодня Тимур Сулейменов рассказал, могут ли пересмотреть прогноз по инфляции в Казахстане.

      Отметим, что и при уровне инфляции в 10,7% (на конец мая) - это оказался самый высокий показатель среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

      А в июне инфляция снова ускорилась в Казахстане - цены выросли на 0,8%, сейчас они сразу на 11,8% выше тех, что фиксировались год назад.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.