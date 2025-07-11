"Будет более контролируемый рост": глава Нацбанка - о решении отложить повышение тарифов

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал решение правительства растянуть рост тарифов в Казахстане на услуги ЖКХ, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов считает, что такое решение - абсолютно правильное.

"Когда решения принимались (повысить тарифы - прим. ред.), такого большого количества проинфляционных факторов еще не было. Тогда еще не было ясности по налоговой реформе. Абсолютно не было ясности, что будет происходить в мировой торговле. Никто не знал, что будет достаточно большой пересмотр мировых торговых режимов. И, соответственно, закладывались более амбициозные темпы тарифной реформы", - отметил он.

По его словам, сейчас их нужно пересмотреть.

"Мы рады, что правительство их пересмотрело, и тарифы не будут расти такими темпами", - подчеркнул глава Нацбанка.

Он мотивировал это тем, что эти тарифы помимо того, что сами влияют на инфляцию, еще и очень сильно влияют на эффекты второго уровня.

"Глядя на счета за тепло, свет, и бизнес чаще всего старается закладывать это в свою себестоимость, и начинает повышать цены на услуги, на товары, и так далее.

Поэтому мы считаем, что это очень правильное и рациональное решение - темп будет, но он будет более растянутый по времени и более контролируемый.

У нас всегда темпы роста регулируемых услуг были ниже темпов роста инфляции - нам надо точно обеспечивать, чтобы оно не превратилось в постоянный проинфляционный фактор, и в этом отношении последнее решение правительства именно правильное - создает дезинфляционное давление, то есть цены должны идти вниз", - резюмировал он.

Напомним, сроки повышения тарифов на "коммуналку" перенесли в Казахстане - правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.

Отметим, еще до принятия этого решения, неделю назад, глава Нацбанка Тимур Сулейменов, рассказывая, что будет делаться для снижения инфляции в Казахстане, говорил, что рост цен на комуслуги формирует ценовое давление.

А сегодня Тимур Сулейменов рассказал, могут ли пересмотреть прогноз по инфляции в Казахстане.

Отметим, что и при уровне инфляции в 10,7% (на конец мая) - это оказался самый высокий показатель среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

А в июне инфляция снова ускорилась в Казахстане - цены выросли на 0,8%, сейчас они сразу на 11,8% выше тех, что фиксировались год назад.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.