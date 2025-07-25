Обвал продолжается: 548 тенге за доллар и 645 тенге за евро просят обменники в Казахстане

Текущая неделя оказалась сложной для национальной валюты Казахстана. При этом некоторые признаки указывают на то, что достигнутый новый уровень может сохраниться. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Национальная валюта Казахстана переживает сложную неделю: доллар вырос более чем на 15 тенге, а евро - более чем на 22 тенге за последние дни.

По данным на 15:30 25 июля, средневзвешенный курс доллара на бирже KASE достиг 544,87 тенге, а евро - 639,18 тенге.

По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, валютный рынок пытается зафиксироваться на новом уровне, но остается чувствительным к объемным заявкам.

Согласно данным торгов на бирже KASE к 15:30 часам 25 июля, доллар США продолжил свой рост и прибавил 2,79 тенге в течение дня. В итоге средневзвешенный курс достиг 544,87 тенге.

При этом рост продолжался почти всю текущую неделю: с 21 июля доллар прибавил на бирже уже более 15 тенге (с 529,44 до 544,87 тенге).

Такая же динамика наблюдается у евро: плюс свыше 22 тенге за неделю. А средневзвешенный курс достиг уже 639,18 тенге.

В свою очередь обменные пункты следят за ходом торгов и меняют свои курсы согласно актуальным значениям. Так, доллар и евро продолжают обновлять рекорды.

Курсы валют для населения

Согласно данным сервиса Kurs.kz, на 15:30 сегодня обменники выставили следующие цены купли-продажи валюты:

Астана: покупка – от 540 до 541 тенге , продажа – от 547 до 548 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 540 до 545,5 тенге , продажа – от 545,7 до 547 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 543 до 545 тенге, продажа – от 546 до 548 тенге.

Следует отметить, что впервые за долгое время обменные пункты Алматы "отстают" по курсу доллара от других мегаполисов.

Евро все так же бьет рекорды

Валюта ЕС продолжает дорожать и достигать новых значений в обменных пунктах:

Астана: покупка – от 632 до 633 тенге , продажа – от 642 до 643 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 630 до 639 тенге , продажа – от 640 до 644 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 630 до 639 тенге, продажа – от 639 до 645 тенге.

Новый уровень для тенге

Как отмечает Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала , на валютном рынке наблюдается пауза – курс консолидируется в районе 544 тенге за доллар.

"Это указывает на замедление импульса и попытку рынка зафиксироваться у нового уровня. Крупные оферты ограничивают рост, но спрос сохраняется.

В моменте преобладает баланс, но рынок остается чувствительным к объемным заявкам, любой всплеск интереса может вновь сдвинуть курс вверх. Уровни 544,30 тенге и 544,69 тенге становятся локальными ориентирами на ближайшие часы", – отмечает эксперт.

Торги еще продолжаются, а их итоги биржа подводит в 17:00. И хоть обычно их результаты не сильно отличаются от тех, что намечаются к 15:30, курс доллара и евро все еще может измениться к окончанию дня.

Ранее эксперт отмечал, что курс доллара может вырасти еще больше, если сохранятся определенные условия.

Это также связано с тем, что обменные пункты могут устанавливать свой курс в определенном диапазоне с наценкой, опираясь на биржевые торги.

А чтобы казахстанцам не приходилось сильно переживать за курс доллара, мы делились советами о том, как правильно закупаться американской валютой.

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