Что произошло с тенге, рассказали в Нацбанке Казахстана

В июне тенге неоднократно испытывал давление со стороны других валют. По итогу национальная валюта ослабла на 1,7% за месяц. О том, что могло влиять на курс тенге, узнали журналисты NUR.KZ.

Если в мае в Казахстане фиксировали небольшое укрепление тенге, то по итогам июня 2025 года ситуация пошла в обратную сторону. Как сообщает Национальный банк РК, национальная валюта за месяц ослабла сразу на 1,7% – с 510,8 до 519,7 тенге за доллар.

Реальную поддержку тенге в июне могли бы оказать валютные интервенции, однако Нацбанк их не совершал, по крайней мере "прямых". Проще говоря: никто на рынок не "выбрасывал" доллары, чтобы сбить курс американской валюты.

Тем не менее косвенная поддержка все же оказывалась. Так, в июне общий объем валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 4,7 млрд долларов – в среднем по 238 млн долларов в день, что немного меньше, чем было месяцем ранее.

При этом 17% этой суммы пришлось на продажу валюты из Национального фонда для трансфертов в республиканский бюджет – это 800 млн долларов в месяц или примерно по 40 млн долларов в день. В июле планируется продать еще 600-700 млн долларов.

Также Нацбанк в июне продал валюту на 213 млрд тенге, которую ранее получил за счет продажи золотых слитков. Такие операции называются зеркалированием – на рынок продается ровно столько долларов, сколько ранее было получено. В июле планируется таким образом "стерилизовать" еще 290 млрд тенге.

Помимо действий Нацбанка, косвенную поддержку тенге получал за счет квазигосударственных предприятий, которые в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки реализовали 322 млн долларов.

Что касается непосредственно покупки валюты, то в июне Нацбанк приобрел 188 млн долларов для Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), чтобы удержать валютную долю активов на уровне 40%. Таким образом пенсии казахстанцев защищаются от обесценивания.

Все эти операции при неосторожной реализации могли бы сильно повлиять на курс тенге, однако в Нацбанке отметили, что при продаже валюты соблюдался принцип рыночного нейтралитета – через регулярные и равномерные продажи, а не массовый "выброс" валюты на рынок.

В целом же в отечественном центробанке отметили, что продолжат придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

Напомним, ранее стало известо об ужесточении правил обмена валюты в Казахстане.

Также отметим, что о возможном росте курса доллара эксперты предупреждали еще месяц назад.