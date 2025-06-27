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    Финансы

      Тенге снова ослаб к доллару и евро

      Опубликовано:

      Купюры валют разных стран лежат на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Биржевые курсы доллара и евро продолжили расти на KASE. Американская валюта подорожала более чем на две тенге, а европейская – почти на четыре. Сколько они стоят в обменниках, читайте на NUR.KZ.

      Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 520,39 тенге. За сутки он увеличился более чем на две тенге.

      При этом ранее мы писали, что в начале недели этот показатель снизился на четыре тенге.

      Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

      • Астана: покупка – от 517 до 518 тенге, продажа – от 523 до 524 тенге;
      • Алматы: покупка – от 515 до 520,5 тенге, продажа – от 520 до 523 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 517,5 до 520,5 тенге, продажа – от 521,5 до 523,5 тенге.

      Напомним, что средневзвешенный курс доллара, сложившийся на KASE в 15:30, на следующий день устанавливается Национальным банком Казахстана в качестве официального. А официальный курс евро определяется по-другому: с помощью кросс-курса, то есть произведения стоимости доллара к евро и тенге с учетом спроса.

      Поэтому биржевая стоимость евро не полностью соответствует его официальному курсу, но имеет на него влияние. Средневзвешенный курс евро на KASE по данным на 15:20 между тем составил 609,02 тенге. За сутки этот показатель вырос почти на четыре тенге.

      Обменники также реагируют на биржевые изменения. И сегодня они установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

      • Астана: покупка – от 600 до 604 тенге, продажа – от 610 до 611 тенге;
      • Алматы: покупка – от 602 до 609 тенге, продажа – от 610 до 613 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 602 до 608 тенге, продажа – от 608 до 612 тенге.

      Также напомним, что на сегодня Нацбанком установлен рекордный официальный курс евро. Возможно, на завтра и выходные будет утвержден еще более высокий показатель.

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