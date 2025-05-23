Давление на тенге растет: доллар может подорожать в Казахстане

Весной 2025 года мировые цены на нефть начали падать. На этом фоне эксперты ожидают усиления давления на тенге, что может привести к росту курса доллара. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперты ожидают усиления давления на тенге и возможного роста курса доллара в Казахстане из-за падения мировых цен на нефть весной 2025 года.

Несмотря на сокращение дефицита текущего счета в 2024 году, это произошло в основном за счет уменьшения выплат за рубеж, а не роста национального дохода. Иностранные компании начали выводить средства из страны.

Риски для курса тенге и фискальной устойчивости во втором полугодии 2025 года значительно возрастут, что может вынудить Нацбанк тратить резервы для сдерживания скачков курса.

По итогам 2024 года Казахстану удалось заметно сократить разрыв между доходами от экспорта и расходами на импорт. Так, согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), если в 2023 году дефицит текущего счета составлял 9,4 млрд долларов, то в 2024 году он снизился до 3,7 млрд.

На первый взгляд – хорошая новость. Но у этой динамики есть важный нюанс: сокращение произошло не потому, что страна начала больше зарабатывать, а потому что цены на нефть упали, и иностранные инвесторы стали получать меньше прибыли.

То есть платежный баланс улучшился в основном за счет уменьшения выплат за рубеж, а не роста национального дохода. На этом фоне увеличилась доля дивидендов и процентных платежей, в то время как показатель реинвестированной прибыли стал отрицательным.

Если говорить проще: некоторые иностранные компании, которые раньше часть прибыли оставляли в Казахстане, теперь начали выводить средства.

При этом часть валютных потоков официально не зафиксирована – и почти половина дефицита покрыта за счет так называемых “ошибок и пропусков”, которых, в идеале, быть не должно.

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Такая ситуация может привести к росту курса доллара: когда иностранные компании выводят деньги, а экспорт приносит меньше валюты, давление на тенге усиливается.

Для наглядности: доходы падают, а значит Казахстан получает меньше долларов, чем раньше, при этом спрос на них остается прежним, что в итоге может привести к повышению курса – если спрос выше, чем предложение, это почти всегда приводит к росту цен, и валюта не является исключением.

По итогу риски для курса тенге и фискальной устойчивости во втором полугодии 2025 года значительно возрастут, что может вынудить Нацбанк тратить резервы, чтобы сдерживать валютные колебания.

Отметим, что рост золотовалютных резервов (на 27%) в 2024 году тоже может выглядеть как позитивный сигнал, но здесь важно уточнить: он произошел в основном за счет роста мировых цен на золото. А вот активы Нацфонда снизились на 2% из-за высоких изъятий, которые превысили пополнения.

Ранее аналитики рассказали, сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет. Отмечалось, что Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели.

При этом в Казахстане уже звучали предложения ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

Что касается непосредственно курса тенге, то ранее эксперты уже заявляли, что доллар вполне может вырасти до 543 тенге в течение последующих 12 месяцев.