Официальный курс евро побил историческй рекорд в Казахстане

Официальный курс евро в Казахстане превысил 607 тенге. Это максимальный показатель за всю историю. В обменных пунктах европейскую валюту продают еще дороже. Подробности читайте на NUR.KZ.

Вчера торги на валютной бирже KASE закончились спокойно для доллара, однако дали "толчок" для евро. В итоге официальный курс евро на 27 июня в Казахстане, согласно данным Национального банка РК, составил 607,18 тенге.

Этот показатель является максимальным за всю историю национальной валюты Казахстана.

Напомним, впервые евро превысил отметку в 600 тенге два месяца назад – 22 апреля, тогда курс составил 601,01 тенге, однако продержался он недолго – тенге почти сразу "отбил" свои потерянные позиции.

Сейчас же можно увидеть, что тенге не спешит укрепляться – курс выше 600 тенге держится уже восьмой день подряд.

Курс евро держится выше 600 тенге. Источник: Национальный банк РК

Отметим, что рыночная цена евро в Казахстане еще выше. В некоторых обменных пунктах курс продажи (то, за сколько ее покупают граждане) достигает 615 тенге.

Интересно, что июньский рост произошел после того, как в мае спрос на европейскую валюту среди населения внезапно вырос почти в 3 раза за месяц. Подробнее о продажах евро в Казахстане мы рассказывали здесь.

Напомним, о том, что тенге будет испытывать давление, аналитики предупреждали еще текущей весной. Подробнее с их прогнозами можно ознакомиться в нашем материале.