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Поддельные доллары: как казахстанцам защитить себя от обмана, расскзали аналитики

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Долларовые купюры
Деньги. Иллюстративное фото: RBFried/Getty Images

Вопрос подделки денежных купюр встречается не только в тенге, но и долларах США. При этом казахстанцы обычно менее осторожны с иностранной валютой. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о росте случаев фальшивой валюты в Казахстане, особенно в период отпусков.
  • Аналитики советуют остерегаться обмена валюты с незнакомыми лицами и предлагают проверять банкноты на подлинность, особенно долларов.
  • Гражданам рекомендуется обменивать валюту только в официальных пунктах и быть бдительными за рубежом, чтобы избежать мошенничества.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) обратилось к казахстанцам из-за участившихся случаев сбыта фальшивой иностранной валюты, особенно в преддверии отпусков.

Так, отмечалось, что за 2023 год и истекший период 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято 1 763 фальшивых банкноты на общую сумму более 55 млн тенге. Из них в тенге – 384 штуки на сумму 1 378 200 тенге, в долларах США – 1 342 штуки на 120 050 долларов США, в евро – 35 штук на 17 500 евро, в российских рублях – 2 штуки на сумму 10 тыс. рублей.

Как отмечают аналитики Telegram-канала the HODL, обычно казахстанцы начинают проверять крупные тенговые купюры на подлинность привычными способами: смотрят на свет, ощупывают и детально осматривают банкноту.

Однако, когда речь идет о долларах, подобные меры предпринимают не все, думая, что доллары у в Казахстане не бывают фальшивыми – но риски есть всегда и везде. И если с электронными деньгами обмен будет проще, то в случае налички следует задуматься о безопасности.

Первое правило – прозрачный обмен

Самое главное, о чем следует помнить – никогда не стоит менять валюту с рук у знакомых или третьих лиц. Этот способ будет максимально рискованным.

Поэтому, чтобы защитить себя от рисков, важно менять валюту исключительно в официальных обменных пунктах. При этом следует требовать чеки и хранить их у себя.

Турист проверят купюру на подлинность
Проверка купюры. Иллюстративное фото: Koldunova_Anna/Getty Images

"В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять максимальную бдительность при обмене валют – особенно за рубежом, где для отдыхающих опасность еще выше.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, не разменивайте купюры незнакомым лицам, даже если те выглядят очень прилично и очень просят, и не покупайте валюту у "менял", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. Правила все те же, просто за рубежом, на отдыхе, людей поймать в сети бывает проще", – отмечается в источнике.

Как проверять иностранные банкноты

Эксперты отмечают, что важно проверять долларовые купюры на предмет подлинности. Особенно это следует делать в случаях, когда банкноты по каким-либо причинам получены от третьих лиц.

Так, определить настоящие доллары можно следующими способами:

  • обратить внимание на фоновые линии рисунков – они должны быть четкими и плавными;
  • пощупать банкноту – бумага, с которой сделана банкнота, должна быть шершавой и бархатистой на ощупь, ведь в составе есть хлопок и лен;
  • проверить знаки – обязательно должны быть буква и номер, которые указывают на федеральный резервный банк, что выпустил банкноту;
  • просветить на свет – на ней должны быть видны водяные знаки, причем обязательно одинаковые (в одном и том же месте) с обеих сторон, и расположенные справа от портрета;
  • защитная лента – она должна менять цвет на зеленоватый в ультрафиолетовом свете;
  • если банкнота новая – такие купюры имеют синюю трехмерную защитную ленту с изображением чисел.

И если вдруг обнаружится поддельная купюра, то следует незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты (call center: 1458).

Ранее эксперт рассказал, можно ли снять наличные деньги со счета для цифровых тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2121492-poddelnye-dollary-kak-kazahstancam-zashchitit-sebya-ot-obmana-rasskzali-analitiki/

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