Спрос на доллары вырос в 2,5 раза в Казахстане

Майские нетто-продажи американского доллара почти достигли 162 млрд тенге. Это в 2,5 раза больше, чем было месяцем ранее. О спросе на иностранную валюту в Казахстане читайте в материале NUR.KZ.

В апреле было зафиксировано резкое снижение спроса на доллар среди населения. За месяц граждане обеспечили нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) американской валюты лишь на 66,9 млрд тенге, что стало минимальным показателем за несколько лет.

Однако текущая картина резко изменилась. Согласно данным Национального банка РК, в мае "чистые" продажи доллара выросли сразу в 2,5 раза – почти до 162 млрд тенге.

Отрицательные нетто-продажи были зафиксированы только в Алматинской (-116,8 млн тенге) и Восточно-Казахстанской (-1,2 млрд тенге) областях – здесь население чаще продавало доллары, а не покупало их.

Львиная доля продаж пришлась на три главных города страны: Алматы (65,1 млрд тенге), Шымкент (37,7 млрд тенге) и Астана (10,4 млрд тенге).

Что происходит с другими валютами

В мае "ожил" не только доллар, но и евро. Его нетто-продажи выросли почти в 3 раза по сравнению с апрелем – до 13,8 млрд тенге. Чаще сдавали, чем покупали европейскую валюту только в двух регионах: в Жетісу (-32,2 млн тенге) и Восточно-Казахстанской области (-176,2 млн тенге).

А вот спрос на рубль продолжает падать. В мае нетто-продажи составили минус 35,7 млрд тенге. Таким образом май стал шестым месяцем подряд, когда "чистые" продажи российской валюты ушли "в минус". Примечательно, что больше всего рублей сдали жители и гости Астаны – минус 33,2 млрд тенге.

Что касается менее популярных у населения иностранных валют, то в мае ситуация была следующей:

юань – спрос упал на 25,91%, до 110,1 млн тенге;

фунт стерлингов – спрос вырос на 3,43%, до 225,9 млн тенге.

Нетто-продажи иностранной валюты в Казахстане в мае 2025 года

(млн тенге) Доллар 161 545,8 Евро 13 767,9 Рубль -35 706,4 Фунт стерлингов 225,9 Юань 110,1 По данным Национального банка РК

Отметим, что лето – сезон отпусков и резкий рост спроса на доллары в мае может быть обусловлен непосредственно подготовкой казахстанцев к отдыху за границей.

Между тем ранее казахстанские обменники заявили о проблеме с "белыми" долларами. А о том, как не дать себя обмануть при обмене валюты, мы рассказывали здесь.

Также отметим, что на текущий момент европейская валюта в Казахстане торгуется по курсу свыше 607 тенге, тогда как официальный курс доллара равен 518 тенге.

Ранее в Нацбанке также рассказали о том, может ли в Казахстане подешеветь российский рубль.