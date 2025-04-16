Казахстанские обменники заявили о проблеме с "белыми" долларами - старыми купюрами, менять которые помогает Нацбанк, но через сложную процедуру, передает сайт телеканала КТК.

Доллары старого образца, которые в народе называют белыми, стали настоящей проблемой для казахстанских обменных пунктов. В профильной Ассоциации рассказали: клиенты просят новые купюры, поскольку устаревшие в некоторых странах не принимают. Наши же обменники обязаны брать деньги вне зависимости от года выпуска, а вот избавиться от них потом сложно, жалуются специалисты.

"Любой обменный пункт обязан у вас принять "белые" доллары, если они соответствуют требованиям. Ну, не залиты краской, являются платежеспособными. Но с продажей таких "белых" долларов у обменных пунктов возникают проблемы. Сейчас мы их продаем с дисконтом людям, которые уезжают туда, где эти купюры еще принимаются. И причем дисконт такой, что мы их продаем дешевле, чем принимаем у населения", - рассказал руководитель Ассоциации обменных пунктов РК Арчин Галимбаев.

В Нацбанке заверили: обменники без проблем могут продавать "белые" доллары банкам второго уровня. А уже у них неходовые купюры собирает Национальный банк, который затем самостоятельно обменивает старые банкноты на новые в США. До марта из Казахстана вывезли около 80 миллионов "белых" долларов.

"С прошлого года казахстанские банки второго уровня начали обращаться в Национальный банк с просьбой помочь обменять или вывезти невостребованные доллары старого образца. В прошлом году Национальным банком был введен механизм: мы собирали у банков второго уровня невостребованные доллары образца до 2013 года и самостоятельно вывозили их в Штаты, в Федеральную резервную систему", - сказал руководитель пресс-службы Национального банка РК Асан Ахметжан.

На рядовых граждан это никак не влияет, заверяют в Нацбанке. За обмен "белых" долларов с клиентов комиссию не берут.

"Если вы обмениваете валюту, неважно - в обменном пункте или в банке второго уровня, то обменные операции, согласно законодательству, не должны облагаться какими-то комиссиями. Если же вы проводите с наличной валютой какие-то кассовые операции, то есть вы приносите их в банк и хотите положить на свой депозит либо на свой текущий счет, то за это банки вправе наложить банковскую комиссию", - уточнил Асан Ахметжан.

В Россию из-за западных санкций с 2022-го новые доллары официально не поставляются. Получается, основную массу валютного кэша там составляют старые купюры. И собственно, оттуда они постепенно уходят в соседние страны Центральной Азии.

В Таджикистане проблему "белых" долларов назвали настоящей эпидемией. Там многие обменники наотрез отказываются принимать американские банкноты, выпущенные с 96-го по 2006 год, объясняя это большим количеством подделок.

Эксперты предостерегают: трудности с "белыми" долларами у путешественников и туристов могут возникнуть и в самой России, и еще в 13 странах. В том числе в Турции, Таиланде, Египте, Вьетнаме, на Сейшельских островах, Шри-Ланке и других популярных направлениях. Казахстанские туроператоры предупреждают об этом отдыхающих перед путешествиями.

"Рассчитывать на то, что в нашей стране, допустим, эти доллары неходовые уже, а в другую страну вы поедете и будете ими пользоваться - это неправильно в корне. То есть вы должны понимать, что там условия такие же. Это значит, что вы здесь, находясь в стране, через наши банки должны привести в соответствие свои купюры", - сообщила председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

По словам специалистов, "белые" доллары уступают современным по техническим характеристикам, таким как водяные знаки и другие элементы безопасности. Однако как платежные единицы новые и старые купюры не различаются.

По законам США все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные аж с 1914 года, равнозначны. В некоторых государствах "белые" доллары обменники принимают по одному курсу, а "синие", то есть современные, - по другому.

В Ассоциации обменных пунктов нашей страны тоже предлагают разделять американскую валюту по годам. Но в целом эта проблема не решится окончательно, пока старые деньги не выйдут из оборота полностью.

Источник: КТК

Напомним, в конце декабря прошлого года в Нацбанке сообщили об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов банков второго уровня и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов США, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы.

"В связи с этим НБК напоминает, что данные банкноты являются законным платежным средством и подлежат приему в обменных пунктах Казахстана без взимания комиссии при условии их подлинности и отсутствия повреждений", - заявили в Нацбанке.

Также ранее в Национальном банке Казахстана рассказали, что делать, если новую 10-тысячную купюру тенге из серии "Сакский стиль" не принимают.

Отметим, в феврале прошлого года стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

После завершения периода параллельного обращения все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет. По истечении этих 3 лет филиалы Нацбанка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.