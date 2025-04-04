Инфляция останется высокой до конца года, считают казахстанские эксперты

Аналитики считают, что в 2025 году инфляция может продолжить расти, а ее среднее значение останется двузначным – 10,6%. Это выше текущего показателя. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам марта инфляция в Казахстане выросла до 10% – двузначный показатель впервые был зафиксирован за последние полтора года. Однако он может сохраниться на весь 2025 год.

К такому выводу пришли эксперты и активные участники финансового рынка, которых опросил Национальный банк РК. Так, на декабрь 2025 года прогнозируется инфляция 10,6%.

Важно отметить, что это медианное значение, а значит реальный показатель может как расти, так и уменьшаться со временем. Интересно, что еще месяц назад эксперты предполагали медианную инфляцию на уровне 8,7%.

На 2026 год ожидается, что темпы роста цен составят 9% (ранее предполагали 7%), а на 2027 год – 6,1%, что выше целевого показателя инфляции в 5%, к которому стремится Нацбанк.

На этом фоне эксперты ожидают, что базовая ставка в 2025 году останется на высоком уровне – 15,9%. На 2026 год прогнозируется 14,3%, а на 2027 год – 11,5%. Напомним, сейчас базовая ставка равна 16,5%.

Отдельно стоит отметить прогнозы по курсу тенге. Некоторые эксперты предположили, что недавнее решение Трампа ввести экспортные пошлины для Казахстана и многих других стран мира может привести к ослаблению доллара, однако респонденты Нацбанка хоть и пересмотрели свои взгляды в сторону улучшения, все же склонны считать, что в дальнейшем тенге будет слабеть.

Так, медианный показатель на 2025 год составил 510 тенге за доллар. Для понимания: это на 1,68% больше текущего официального курса. На 2026 год ожидается падение до 532 тенге, на 2027 год – до 550 тенге.

Прогнозы экспертов. Источник: Национальный банк РК

Интересно, что на фоне ухудшения прогнозов по инфляции эксперты скорректировали свои ожидания по поводу цен на нефть, однако это касается медианного ценника на 2027 год, который вырос с 72 до 72,5 доллара за баррель.

Впрочем, стоит понимать, что все эти прогнозы не обязательно должны сбыться, ведь это субъективное мнение финансовых экспертов. К тому же, как отмечают в Нацбанке, результаты опросов отражают неопределенность аналитиков касательно перспектив экономики страны.