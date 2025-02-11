Еще на несколько тенге подешевел доллар на казахстанской бирже

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгового дня на фондовой бирже KASE снизился еще на 3,5 тенге. За сколько его продают и покупают обменные пункты страны, узнали журналисты NUR.KZ.
Средневзвешенный биржевой курс казахстанской валюты к доллару США по итогам сегодняшних торгов на фондовой бирже составил 506,43 тенге, снизившись еще на 3,5 тенге.
Отметим, что американская валюта дешевеет всю последнюю неделю. В том числе ее стоимость резко снизилась перед выходными и продолжила уменьшаться в начале рабочей недели на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка – от 505 до 507 тенге, продажа – от 511 до 513 тенге;
- Алматы: покупка – от 500,5 до 507,8 тенге, продажа – от 507 до 515 тенге;
- Шымкент: покупка – от 505 до 507,2 тенге, продажа – от 507,5 до 509 тенге.
Отметим, что обменники руководствуются в том числе биржевой стоимостью доллара при самостоятельном установлении своих курсов. А Национальный банк Казахстана устанавливает средневзвешенный показатель в качестве официального курса на следующий день после торгов.
Также напомним, что снижению стоимости доллара могло поспособствовать укрепление курса рубля, на состояние которого существенно оглядываются участники валютного рынка при обмене и казахстанской валюты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2218410-eshche-na-neskolko-tenge-podeshevel-dollar-na-kazahstanskoy-birzhe/