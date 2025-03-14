Доллар резко подорожал в Казахстане

Стоимость доллара США на KASE снова превысила 500 тенге, увеличившись на 8 тенге за сутки. По каким курсам его продают и покупают обменные пункты Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

Средний курс сделок с долларом на валютных торгах, которые сейчас проходят на Казахстанской фондовой бирже (KASE), по состоянию на 11:00 равен 503,37 тенге. По сравнению с итогами вчерашней сессии он вырос на 8 тенге.

Напомним, что вчера американская валюта подорожала до 495,28 тенге. На сегодня этот курс установлен как официальный Национальным банком Казахстана, несмотря на резкие изменения.

Обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 11:15, уже отреагировали на рыночные тренды и подняли курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 498 до 500 тенге, продажа – от 504 до 507 тенге;

Алматы: покупка – от 499 до 505,1 тенге, продажа – от 505,5 до 508 тенге;

Шымкент: покупка – от 502 до 504 тенге, продажа – от 506 до 507 тенге.

Напомним, что мы также собрали прогнозы различных экспертов по поводу стоимости американской валюты. Они доходят до 550 тенге за один доллар.

При этом еще в начале недели его курс был на прошлогоднем уровне.