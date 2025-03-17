Покупка золота: как выгоднее вложиться в драгоценный металл в Казахстане

Золото – это популярный инструмент для вложения денег и их защиты от инфляции. Однако выбор вида инвестирования в драгоценный металл может повлиять на доходность. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Стоимость золота достигла рекордных 3000 долларов за унцию, что привлекает внимание казахстанских инвесторов.

В Казахстане доступны различные способы инвестирования в золото: покупка физических слитков и монет, цифровые золотые монеты (проект Gold Coin), металлические счета в банках, а также акции и ETF на золото.

Каждый способ инвестирования имеет свои преимущества и риски, выбор зависит от целей инвестора, уровня приемлемого риска и предпочтений.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Стоимость золота побила очередной рекорд 14 марта 2025 года, впервые превысив отметку в 3 000 долларов США за одну унцию (46 889,49 тенге за 1 грамм в Казахстане). И хотя позже она немного откатилась (до 2 995 долларов на утро 17 марта), этот драгоценный металл сохраняет свои позиции.

Такой рост может привлечь казахстанцев, желающих выгодно вложить свои деньги. Для этого доступно несколько способов, каждый из которых имеет свои особенности.

Слитки и монеты из золота

Золотые монеты и слитки можно приобрести как на вторичном рынке, так и через онлайн-магазин Национального банка РК или в банках второго уровня и некоторых обменных пунктах.

Преимуществами вложения в драгоценный металл в таком виде являются:

физическое владение – инвестор владеет реальным активом, который можно хранить дома в сейфе или в банковской ячейке, что дает ощущение реальной ценности, но создает свои недостатки;

коллекционная ценность – некоторые монеты могут стоить дороже из-за их редкости или исторической ценности.

Однако важно учитывать и сопутствующие риски, которые грозят денежными потерями.

Золото и доллары. Иллюстративное фото: BulentCamci/Getty Images

Например, вопрос хранения является крайне важным – монеты или слитки имеют специальные футляры и упаковку, повреждение которых (а тем более самого золота) приведет к снижению их стоимости.

Также их могут просто украсть. А если хранить такие активы в банковской ячейке, то придется нести соответствующие расходы.

И хотя золотые слитки и монеты можно продать на рынке, особенно если они имеют сертификаты подлинности, этот процесс может затянуться. А также банки выкупают его по меньшей цене, чем продают (разница может достигать 10 000 тенге).

Дополнительно стоит учитывать, что золотые слитки и монеты не приносят пассивного дохода в виде дивидендов, поэтому выгода будет зависеть лишь от возможного роста цены на актив в будущем (хотя стоимость может даже снизиться).

Цифровые золотые монеты

С 17 марта 2025 года в Казахстане также стартует проект Gold Coin, который представляет собой цифровой эквивалент инвестиционной монеты. Это новый способ инвестирования в золото.

Он отличается тем, что приобретается цифровая монета, которая имеет номинальный вес в 1 тройскую унцию (31,1 грамма) по частям, а всего этих долей 20 (они и называются Gold Coin).

А когда инвестор соберет все 20 частей, то он может обменять цифровую монету на физическую из золота 999 пробы. Так, целая монета, согласно официальному курсу Нацбанка, по состоянию на 13 марта 2025 года стоила около 1 425 028 тенге, а 1/20 часть, то есть единица Gold Coin – около 71 475 тенге.

То есть это более удобный способ вложить деньги в драгоценные монеты.

Металлические счета в банке

БВУ между тем также предлагают казахстанцам обезличенные металлические счета – то есть как бы покупается золото, но без физического владения (его позже можно обменять на реальные слитки). Стоимость такой покупки приближена к биржевым ценам.

Это позволяет устранить недостатки от физического хранения как у слитков и монет. Также можно быстро продать актив, если это понадобится.

А среди недостатков можно отметить контрагентский риск – если банк обанкротится, то можно потерять свои средства, так как такие счета не застрахованы, в отличие от депозитов. Дополнительно, как и в случае с физическим золотом, доходность зависит только от роста цены на драгоценный металл.

Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: freepik.com/Dragana_Gordic

Акции и ETF на золото

Вложить деньги можно не только в сам драгоценный металл, но и в компании, которые занимаются его добычей – это возможно через покупку их акций на бирже. А для более безопасного инвестирования можно воспользоваться биржевыми фондами (ETF) на золото, которые включают акции нескольких золотодобывающих компаний, что снижает риски.

Это позволяет получить высокую ликвидность, так как такие ценные бумаги легко продать или купить в нужный момент (во время работы биржи).

Дополнительно акции и ETF могут приносить доход в виде дивидендов, что увеличивает их выгоду. А начать инвестирование можно с небольших сумм.

Недостатками такого подхода обычно являются:

рыночный риск – акции и ETF могут упасть в цене из-за ухудшения условий рынка или самой компании, даже если золото сохраняет стоимость. Это негативно повлияет на вложения (хотя реальный убыток не наступит до продажи этих бумаг);

комиссии – их удерживают брокеры и управляющие ETF инвестиционные компании (их важно заранее изучить);

налогообложение – прибыль от продажи акций или ETF может облагаться налогом.

Эти два способа могут оказаться наиболее доходными, но при этом имеют сравнительно большие риски.

Другими словами, выбор способа инвестирования зависит от ваших целей, уровня риска и предпочтений.

Например, если хочется защитить капитал от инфляции, подойдут слитки, физические и цифровые монеты или металлические счета. А если есть готовность к риску ради более высокой доходности, то можно рассмотреть акции или ETF.

Главное – помнить о рисках, которые каждый инвестор несет самостоятельно за принятые им решения.

Напомним, что золото стало выгодным вложением для тех, кто ранее купил драгоценный металл по более низким ценам. Но оно не всегда росло в цене, поэтому нужно учитывать риски рекордно дорогих цен, если инвестор только сейчас решил приобрести такой актив.

Также казахстанцы могут рассматривать альтернативным вложением ювелирные украшения. Однако следует помнить о том, что существует множество рисков, которые мешают на них заработать.