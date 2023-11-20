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30 лет независимости Казахстана

Как казахстанцы могут потерять деньги, вложенные в золотые монеты

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Мешок со знаком доллара и стобили монет
Денежные накопления. Иллюстративное фото: freepik.com

Одним из способов сохранить свои накопления являются инвестиционные монеты. Однако они имеют свои особенности, из-за которых можно потерять часть вложений. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Инвестиционные монеты – это специальные денежные единицы, которые выпускаются Национальным банком РК в определенных количествах и по тематическим сериям. Они могут быть сделаны из драгоценных (золото, серебро) или недрагоценных металлов (мельхиор, нейзильбер).

Например, согласно данным сайта Нацбанка, в ноябре текущего года к покупке стали доступны серебряные монеты серии TEŃGEGE 30 JYL, посвященной юбилею казахстанского тенге.

Другие доступные драгоценные монеты можно посмотреть в специальном разделе сайта.

Зачем покупать золотые монеты

Основная цель при покупке таких монет – инвестирование и сохранение своих накоплений. Например, если они сделаны из золота, то со временем стоимость драгоценного металла может расти: сейчас она достигла рекордных значений.

В результате купленная, условно, за 30 тыс. тенге монета может стоить уже 45 тыс. тенге спустя определенное время, если курс драгоценного металла увеличится. Также на ценность влияет и тираж выпуска – чем меньше монет, тем выше окажется их коллекционная стоимость.

Монеты и часы
Деньги и сбережения. Иллюстративное фото: pixabay.com

Другими словами, драгоценные монеты могут стать инвестиционным инструментом с длительным сроком вложения – обычно от 3-5 лет и более.

Однако, как отмечает Telegram-канал the HODL, казахстанцы могут потерять в стоимости купленных монет из-за определенных ошибок.

Риски при покупке золотых монет

Как отмечается в источнике, основной риск таких инвестиций заключается в потере стоимости из-за повреждения монеты. При этом угрозу сохранности могут представлять даже некоторые материалы, используемые для их хранения.

Так, казахстанцам важно знать о следующих рисках:

  • хранение без заводской упаковки (жестких прозрачных капсул) – это может привести к повреждению зеркальной поверхности "proof", которая доказывает оригинальность и ценность монеты;
  • хранение рядом с товарами бытовой химии, косметическими средствами, лекарственными препаратами — особенно опасны хлор, ртуть и йод, поскольку на монетах могут появиться пятна или темный налет;
  • хранение в альбомах, изготовленных из поливинилхлорида – со временем этот материал разрушается, выделяя хлорорганические соединения, которые могут стать причиной зеленоватого налета на монетах;
  • хранение рядом с банкнотами – они могут стать причиной потемнения поверхности монет из-за возможного содержания в банкнотной бумаге соединений серы.

Поэтому инвестиционные монеты важно содержать в условиях, обеспечивающих их защиту от механических повреждений. При этом оптимальный температурный режим должен составлять от 5 до 40°C.

Также не рекомендуется открывать оригинальную упаковку, чтобы сохранить их в идеальном состоянии.

Другими словами, инвестиции в драгоценные монеты могут оказаться убыточными, если неправильно их хранить. Поэтому нужно уделить особое внимание данному вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2046222-kak-kazahstantsy-mogut-poteryat-dengi-vlozhennye-v-zolotye-monety/

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