"Цифровое золото" теперь смогут купить казахстанцы

Нацбанк запускает проект, в рамках которого казахстанцы смогут купить цифровые золотые монеты, которые будут стоить также, как и настоящее золото. О новом инвестиционном инструменте читайте на NUR.KZ.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Золото является одним из финансовых инструментов, с помощью которого можно сохранить свои средства – многие инвесторы используют его как "убежище" для своих активов в моменты экономических потрясений.

Между тем инвестирование в драгоценный металл в Казахстане может стать еще проще. Если раньше гражданам были доступны для покупки только инвестиционные монеты и золотые слитки, то вскоре к ним добавится "цифровое золото".

Как сообщает Национальный банк РК, уже с 17 марта 2025 года в Казахстане стартует проект Gold Coin, который представляет собой цифровой эквивалент инвестиционной монеты.

"Целью проекта является предоставление гражданам Казахстана альтернативного источника инвестирования и накопления капитала в условиях цифровой экономики и современных технологий", – объяснили в Нацбанке.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость монеты будет зависеть от веса и цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), а также обменного курса доллара к тенге, установленного за день до сделки.

"Вес" цифровой монеты составляет 1 тройскую унцию, то есть 31,1 грамма, однако казахстанцам не обязательно покупать ее целиком. Она состоит из 20 частей, которые называются Gold Coin. Поэтому инвесторы могут приобретать их по отдельности, а когда соберут все 20 частей, то у них появится возможность обменять цифровую монету на физическую.

Стоит отметить, что физическая монета, которую назвали ÚKI, выполнена в стиле коллекционных монет из серии "Культовые животные – тотемы кочевников". Ее номинал 100 тенге, вес 31,1 грамма, а отлита она из золота 999 пробы.

Для понимания: целая монета, согласно официальному курсу Нацбанка, по состоянию на 13 марта 2025 года стоит около 1 425 028 тенге, а 1/20 часть, то есть единица Gold Coin – около 71 475 тенге.

Gold Coin казахстанцы смогут покупать, продавать и даже дарить через специальное приложение Tabys, которое работает через биржу Международного финансового центра "Астана".

Впрочем, граждане должны помнить о рисках инвестирования в золото, особенно если учесть, что оно беспрерывно дорожало больше года. При такой ситуации некоторые инвесторы могут решить продать свои золотые активы, чтобы зафиксировать прибыль. Это может повлиять на котировки золота, снизив его стоимость.

Некоторые казахстанцы при этом считают, что вкладываться в золотые украшения может быть выгоднее, чем просто в инвестиционное золото. Однако на деле существует множество рисков, которые помешают на этом действительно заработать. Что не так с рынком золотых украшений Казахстана, можно узнать здесь.