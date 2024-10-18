Выгодно ли продавать золотые украшения в Казахстане

Вложения в золотые украшения могут показаться выгодным инвестиционным инструментом. Однако в Казахстане существует множество рисков, которые мешают на них заработать. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Инвестирование в золотые украшения в Казахстане может быть рискованным из-за высокой доли контрафакта и теневого рынка.

Продажа золотых украшений через ломбарды или ювелирные магазины обычно невыгодна, так как владелец получает лишь стоимость золота, значительно ниже покупной цены.

Лучшим решением может стать инвестирование в золотые слитки через банки второго уровня как более безопасную и прозрачную альтернативу ювелирным изделиям.

Золото в Казахстане стремительно дорожает. Вчера, например, официальная стоимость 1 грамма драгоценного металла 999 пробы превысила 42 тыс. тенге. В этой связи покупка инвестиционного золота может оказаться крайне выгодным решением.

Тем не менее, важно понимать, что многие казахстанцы, решившие в него инвестировать, предпочитают приобретать не аффинированные слитки, а в золотые украшения.

Стоит отметить, что такое решение действительно может оказаться более выгодным, ведь качественное украшение может стоить гораздо дороже простого слитка, даже с учетом более низкой пробы.

При этом гражданам, решившим их приобрести, следует соблюдать осторожность. Как отметили аналитики Telegram-канала The HODL, если взять во внимание только массовый рынок и исключить люксовые, брендовые и авторские изделия, то окажется, что рынок драгоценностей в Казахстане достаточно "серый":

90% всех изделий, которые продаются в стране – контрафакт или контрабанда;

всех изделий, которые продаются в стране – контрафакт или контрабанда; 80% реализаторов ювелирных изделий не соблюдают законодательство;

реализаторов ювелирных изделий не соблюдают законодательство; 99% рынка находится "в тени".

В таких условиях инвестировать в драгоценности может оказаться крайне рискованным предприятием. Однако, даже если пойти на этот шаг, казахстанцам следует быть готовым к другим минусам:

ювелирным изделиям нужен специальный уход, а это приводит к дополнительным расходам; при продаже придется "раскошелиться" на оценку и сертификацию, чтобы доказать, что украшение не является фальшивкой; всегда существует риск потери или кражи изделия.

Тем не менее, успешно преодолев все недостатки системы, перед казахстанцем встанет вопрос: "Как выгодно продать золотое украшение?". Здесь существует несколько вариантов.

Ломбард. Иллюстративное фото: miriam-doerr/Getty Images

Ломбарды

Сдать украшение в ломбард – самый популярный способ заработать. Но, как отмечают эксперты, в ломбардах золото 585 пробы сейчас принимается по цене около 21 500 тенге за грамм – получается, что "простенькое" кольцо весом в 2,11 грамма будет стоить уже 79-80 тыс. тенге, однако на деле инвестору выплатят половину от этой суммы.

Стоит также отметить, что в ломбардах при приеме изделия учитывают только вес самого драгоценного металла. Стоимость камней, даже если они натуральные, не имеет значения. По сути, продавая золотое украшение, владельцу возвращается лишь стоимость золота, что намного ниже его реальной покупной стоимости.

Альтернативы ломбардам

Альтернативой ломбардам могут стать ювелирные магазины. Здесь действительно можно продать украшение чуть дороже, однако все равно никто не заплатит за изделие его реальную рыночную стоимость.

Также можно попробовать продать украшение по объявлению, хотя здесь возникает сразу два вопроса: законность такой продажи и уровень спроса. Не каждый решится купить ювелирное изделие у совершенно незнакомого человека.

Другим вариантом может стать продажа украшения за границей. Однако, учитывая текущую ситуацию на отечественном рынке ювелирных изделий, существует риск, что в итоге за украшение получится получить еще меньше денег, чем в казахстанском ломбарде.

Некоторые казахстанцы могут посчитать, что лучше всего покупать украшения за границей и уже продавать внутри страны или "придержать" их до лучших времен. Но в таких случаях важно следовать букве закона, иначе можно получить внушительный штраф за незаконный провоз ювелирных изделий в страну.

Поэтому, если кто-то действительно решится инвестировать в золото, то лучшим решением могут стать именно золотые слитки, которые можно официально приобрести в некоторых банках второго уровня. В отличие от "ювелирки" вопросов к "чистоте" золота в таком случае не возникнет.