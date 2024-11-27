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Курс доллара подобрался к историческому рекорду в Казахстане

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Кассир считает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар вновь подорожал на Казахстанской фондовой бирже - сегодня стоимость американца приблизилась к 500 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 499,51 тенге, повысившись на 0,93 тенге с момента последних торгов.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня на 22 ноября осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 496-498 тенге, продажа - 502 тенге;
  • в Алматы: покупка - 496-504 тенге, продажа - 503-507,5 тенге.

По информации Kurs.kz, доллары в обменных пунктах продаются по следующему курсу:

  • в Алматы: покупка - 500-506 тенге, продажа - 502-508 тенге;
  • в Астане: покупка - 499-500 тенге, продажа - 504-506 тенге.

Отметим, что утром "американец" поднялся до 507 тенге в казахстанских обменниках.

Сегодня депутат Елнур Бейсенбаев возмутился недавним заявлением замглавы Нацбанка о том, что "курс доллара - это просто цифра".

Недавно замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин в кулуарах сената высказался о выросшем до 500 тенге курсе доллара - он заявил, что это "просто цифра, к которой не надо привязываться".

Стоит отметить, что в марте 2022 года на Казахстанской фондовой бирже курс доллара на торгах поднимался до отметки 512 тенге. Тогда казахстанцы продавали американскую валюту по 800 тенге в интернете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2193291-kurs-dollara-podobralsya-k-istoricheskomu-rekordu-v-kazahstane/

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