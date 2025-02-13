Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, ответили в Минэкономики

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов в кулуарах сената объяснил укрепление курса тенге и влияние на него антироссийских санкций, передает корреспондент NUR.KZ.

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Арман Касенов заявил, что курс зависит от фундаментальных факторов. Он отметил, что курс укрепляется в случае роста экспорта и других факторов.

"Если экспорт растет, курс укрепляется. И наоборот. Что так же влияет на курс? Это инфляция, уровень процентных ставок в экономике. И с точки зрения фундаментальных факторов, мы не видим оснований для девальвации.

Мы считаем, что тот уровень курса, который есть на данный момент, он фундаментально обоснован. Но уже через неделю или через месяц нефть может, к примеру, стоить на 10 долларов больше, либо на 10 долларов меньше. Тогда, соответственно, курс будет (другой - прим. ред.)", - сказал Касенов.

Касенов также напомнил о связи цен на нефть и курса валют. Он привел в пример канадский доллар, который также зависит от цен на нефть. Кроме того, он прокомментировал и влияние антироссийских санкций.

"Дело в том, что на курс также влияют, как вы знаете, санкции. Как только их объявляют, происходит такое иррациональное движение курса рубля относительно доллара. В России, затем, иррациональные движения подавлялись, и курс возвращался к фундаментальному уровню.

Когда санкции были введены в отношении "Газпромбанка", вслед за Россией тенге также среагировал, однако затем он вернулся к фундаментальным уровням, которые мы сегодня наблюдаем. То есть санкции однозначно могут влиять на курс. Потому что, как вы знаете, курс всегда устанавливается через спрос и предложение. Однако санкционные эффекты, как правило, краткосрочные, и затем курс все равно возвращается к фундаментальным факторам", - заверил спикер.

Накануне сообщалось, что средневзвешенная стоимость доллара по итогам торгового дня на КASE опустилась почти до 500 тенге. Отмечалось, что американская валюта дешевеет уже вторую неделю подряд. За месяц ее стоимость снизилась более чем на 20 тенге.

В конце января этого года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанцев волнует меняющийся курс тенге к доллару, и добавил, что ситуация в мире "необычная".

"И обеспечение стабильности валюты, и в целом обуздание инфляции - это крайне важная работа, если не сказать основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством", - сказал тогда президент.