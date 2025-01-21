Обменники продают доллар по курсу ниже официального в Казахстане

На текущий момент обменные пункты Казахстана продают доллары по курсу, который заметно ниже официально установленного Национальным банком РК. Разница достигает нескольких тенге. Передает NUR.KZ.

По состоянию на 21 января 2025 года официальный курс доллара к тенге, который установил Национальный банк РК, составляет 529,99 тенге. Этот курс устанавливается по итогам торгов, которые прошли накануне.

Между тем валютный рынок Казахстана начал "жить своей жизнью". Некоторые обменные пункты на данный момент установили курс доллара, который ниже установленного Нацбанком.

В некоторых случаях курсы продажи (цена, по которой валюту продают населению) в обменниках на 1-2 тенге ниже официального. Такое расхождение может говорить о том, что пункты обмена среагировали на определенные события, которые сейчас происходят в экономике.

Так, например, Halyk Bank сейчас продает доллар по 528 тенге, Som Exchange – по 529 тенге, а "Банк ЦентрКредит" – вовсе по 527 тенге. Курсы покупки (цена, по которой валюту принимают у населения) еще ниже: 521 тенге, 525 тенге и 521 тенге соответственно.

Для понимания всей картины: официальный курс евро, то есть тот, что установил Нацбанк, сейчас составляет 546,63 тенге. При этом установленный в обменных пунктах курс продажи на несколько тенге выше него, а курс покупки – ниже.

При этом разница может быть временной. Дело в том, что официальный курс валют Национальный банк РК устанавливает раз в день. Поэтому уже завтра официальный и рыночный курсы доллара могут вернуться в равновесие.

Отметим, что данная ситуация происходит одновременно с укреплением рубля в России. На текущий момент, согласно данным портала Investing, курс доллара опустился ниже 100 рублей.

Напомним, что обменные пункты при определении своего курса устанавливают так называемый спред – разницу между курсами покупки и продажи. Именно на основе этой разницы обменники получают свой доход. При этом в Казахстане рассматривается возможность установить предел для спреда в размере 7 тенге.