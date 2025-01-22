Почему официальный курс доллара выше рыночного в Казахстане

Обменники Казахстана второй день продают доллар по курсу ниже установленного Нацбанком. Это говорит о том, что официальный курс тенге не успевает за изменениями на рынке. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Официальный курс доллара в Казахстане по состоянию на 22 января составил 527,58 тенге. За день тенге укрепился на 2,41 тенге.

При этом реальный курс, то есть рыночный, по которому население может приобрести доллары в обменных пунктах и банках страны, на данный момент намного ниже и варьируется в районе 523-524 тенге за доллар. Это очень близко к курсу, по которому, согласно данным с портала Investing, сейчас тенге торгуется на бирже.

Такая разница наблюдается уже второй день: тенге по курсу, который устанавливает Национальный банк РК, оказывается слабее, чем он есть на самом деле.

Причина такой разницы кроется в механизмах, по которым Нацбанк и обменные пункты определяют свои курсы валют.

Национальный банк устанавливает официальный курс один раз в день по итогам торгов на бирже, которые прошли накануне. Например, вчера средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов составил 527,58 тенге, а на сегодня был установлен такой официальный курс.

А обменные пункты самостоятельно устанавливают курсы, по которым покупают и продают валюту населению, ориентируясь на рынок без каких либо временных ограничений.

То есть официальный курс в некоторых случаях недостаточно оперативно реагирует на все изменения в экономике, однако это обусловлено установленными законом правилами, которые Нацбанк обязан соблюдать. В итоге же казахстанцы столкнулись с ситуацией, когда разница между официальным и рыночным курсами доллара достигает 4-5 тенге.

Примечательно, что рыночный курс тенге укрепляется вслед за российской валютой. По данным портала Investing, доллар на момент написания статьи уже опустился ниже 99 рублей.

Между тем в Ассоциации финансистов Казахстана отметили, что укрепление тенге отчасти происходит на фоне роста рубля, а отчасти – из-за снижения индекса доллара. Также определенное влияние на его стоимость могло оказать решение Нацбанка продавать иностранную валюту, полученную от реализации золота.