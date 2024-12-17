Курсы криптовалют к доллару на 17 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,834.61. Сегодня актив торгуется на уровне $105,860.16935338*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0095 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 декабря 2024 года составляет $0.29199218*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $50.86. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,991.11829337*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0263. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60438898*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0014. Курс TUSD 17 декабря 2024 года составляет $1.00360554*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.70. Актив торгуется на уровне $118.94757184*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.30673463*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0848. Криптовалюта сегодня стоит $2.46306182*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0049. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40279305*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.